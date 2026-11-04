[SC인터뷰] "관객들이 날 궁금해하셨으면"…'최종면접' 배강희, 자꾸만 눈길이 가네(종합)

사진 제공=NEW

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 배강희(29)가 영화 '최종면접' 속 취업준비생 차주원처럼 간절한 마음을 담아 연기에 임했다.

4일 개봉한 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠뜨리는 이야기로, '탐정: 더 비기닝', '해적: 도깨비 깃발' 등을 연출한 김정훈 감독이 메가폰을 잡았다. 배강희는 빈틈없는 스펙의 완벽주의자 차주원을 연기했다.

배강희는 '최종면접'이 개봉하기 전 스포츠조선과 만나 스크린에 데뷔하게 된 소감을 전했다. 그는 "아무래도 '최종면접'이 제 스크린 데뷔작이다 보니 떨리고 긴장되는 마음이었다"며 "촬영할 때는 온전히 연기에만 집중했는데, 최근에는 홍보 활동도 열심히 하면서 어떻게 하면 제 진심이 더 많은 분들에게 전해질까 싶었다"고 밝혔다.

Advertisement

사진 제공=NEW

이어 작품에 합류하게 된 계기에 대해 "저는 차주원 역에 오디션을 보고 캐스팅이 됐다"며 "처음 시나리오 읽었을 때부터 몰입감이 좋았다. 한 가지 사건만 따라가는 게 아니라, 인물들의 심리나 관계 때문에 다음 내용이 더 궁금해졌다"고 말했다.

또 스크린을 통해 처음으로 자신의 얼굴을 본 소감을 묻자, 배강희는 "스크린이 정말 큰데, 제 얼굴이 클로즈업되니까 민망하더라. 스크린을 보니까, '아 내가 차주원을 연기했고, 진짜 영화가 개봉하는구나'하고 실감이 났다"고 답했다.

Advertisement

본인만의 오디션 합격 비결에 대해선 "오디션을 보는 자리가 절대적인 평가를 받는 자리라고 생각하면 연기에 힘이 들어갈 수밖에 없다"며 "연기를 봐주시는 분들도 하나의 주체고 저도 하나의 주체라고 생각하면 긴장이 덜 되더라. 전 요즘도 오디션을 보고 있어서 항상 간절함을 갖고 있다. 아마 관객 분들도 저희 영화 속 인물들의 간절함에 크게 공감을 하실 수도 있을 것 같다"고 말했다.

Advertisement

영화 '최종면접' 스틸. 사진 제공=NEW

극 중 경쟁자 백승빈 역을 맡은 신승호와는 긴장감 넘치는 대립 신을 펼치기도 했다. 이에 배강희는 "극 중 백승빈의 봉투가 공개되고 나서 감정적으로 쏟아붓는 신을 위주로 오디션을 봤다. 그때 에너지를 다 쏟아내면서 진심을 다 보여드렸다. 제가 원래 화를 내거나 감정을 쓰다 보면 눈이 많이 충혈되고 빨개지는데, 감독님께서 그런 신체 증상이 의도된 것인지 꽤 흥미로워하셨다"고 말했다.

Advertisement

이어 신승호와의 연기 호흡에 대해선 "신승호 오빠와 현장에서 연기할 때 에너지가 좋았다. 세트장이 울릴 정도로 성량도 좋으셨고 눈빛도 압도적이셨다. 저는 차분한 스타일이다 보니 목소리 데시벨을 좀 더 높여서 기세 있게 나가야겠다고 생각했다"고 떠올렸다.

영화 '최종면접' 스틸. 사진 제공=NEW

또 당시 촬영장 분위기를 회상하며 "기억이 잘 나진 않지만, 연기할 때만큼은 본능적으로 하게 됐다"면서 "신승호 오빠와 소통도 편하게 했다. 오빠는 어떻게 느낄지 모르겠지만 저도 그렇고 오빠도 본능적으로 했다. 합을 맞출 때 짧게 상의를 하고 연기 톤은 따로 맞추지 않았다. 날 것의 느낌으로 주고받았다"고 말했다.

Advertisement

차주원 캐릭터를 완성하기 위해 노력한 점에 대해서도 이야기했다. 배강희는 "차주원은 완벽주의자라고 하기보단, 완벽해야만 하는 인물이다. 왜 이 인물이 그런 선택을 할 수밖에 없었는가에 대한 물음표가 설득력이 있었으면 했다. 겉으로는 이성적이고 날카로워 보일 수도 있지만, 지원자 6인 중에 마음이 가장 크게 동요하는 인물이다. 그걸 크게 액션을 보여드리려고 하지 않고, 눈빛이나 호흡 같은 작은 디테일에 신경을 많이 썼다. 감정적으로도 드러내는 걸 두려워하고 상처받는 걸 싫어하는 방어 기제도 구현해 보고 싶었다"고 전했다.

사진 제공=NEW

작품 속 냉미녀 이미지와는 달리 실제론 소녀스러운 모습을 보여줘 이목을 사로잡았다. 배강희는 "제가 그동안 맡았던 인물들과 평소 말투의 갭 차이를 크게 느끼셨던 경우가 많았다"며 "저는 연기가 너무 재밌고 어려운 문제를 푸는 듯한 느낌을 받는다. 제가 출연한 작품을 보시고 누군가 위안을 받으셨으면 하는 마음에 시작하게 됐다. 아직도 그게 배우로서 이루고 싶은 큰 꿈이다"고 말했다.

배강희는 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'에서 어린 이사라를 연기하며 대중에게 눈도장을 찍었다. 이에 그는 "'더 글로리'는 배강희라는 배우를 각인시켜 준 고마운 작품이다. 당시 촬영했던 배우들도 다 또래여서 종종 연락하면서 친하게 지내고 있다"고 전했다.

Advertisement

마지막으로 어떤 배우가 되고 싶은지에 대한 물음에는 "'최종면접'을 통해 대중에게 친근하게 다가가고 싶다. 다양한 모습이 궁금해지는 배우가 되고 싶다"며 "제 연기를 기대해 주셨으면 좋겠다. 제가 연기전공은 아니지만, 계속 실험해 보고 부딪혀보면서 계속 연구를 하고 있다"고 답했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com