안재현, '결혼 여부' 묻자 표정 굳었다..'구혜선과 이혼' 6년만 언급에 멘붕

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 안재현이 방송 중 추성훈의 기습적인 결혼 질문에 과거 구혜선과의 이혼 사실을 직접 언급하며 당황하는 모습이 그려졌다.

3일 방송된 SBS Plus·MBN 예능 프로그램 '상남자의 여행법 in 마나도'에서는 추성훈, 김종국과 함께 인도네시아 마나도로 여행을 떠난 안재현의 모습이 공개됐다.

이날 식사 도중 추성훈이 물티슈를 찾자, 안재현은 "있어야 뭔가 마음이 편안하다"며 가방에서 물티슈를 챙겨주는 꼼꼼함을 보였다. 안재현의 다정한 모습에 추성훈은 순진한 표정으로 "결혼했나?"라고 물었고, 순간 현장 분위기는 얼어붙었다.

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밝은 미소를 거둔 안재현은 표정관리를 하지 못하며 "코코넛 아직 안 됐냐"며 자리를 박차고 일어나 횡설수설했고, 김종국이 "그럴 수 있다. 이 형은 잘 모른다"며 상황 수습에 나섰다.

상황을 눈치채지 못한 추성훈이 "왜?"라며 어리둥절해하자, 안재현은 결국 당황함을 추스리고 차분하게 "저는 한 번 다녀왔습니다"라며 돌싱임을 직접 고백했다. 이에 추성훈이 "그럴 수도 있지"라고 하자, 김종국은 "조용히 갔다 온 게 아니다"라며 두 사람의 이혼 소송 과거를 돌려 언급했다.

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이야기가 이어질수록 안재현은 연달아 자리에서 일어나 안절부절못했으나, 추성훈은 "재밌게 갔다 왔냐. 그럼 됐다. 부럽다"라고 엉뚱한 반응을 보여 폭소를 자아냈다. 안재현 역시 "맛있다, 역시 여름이다"라며 아무 말 대잔치로 화제를 돌렸다.

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추성훈이 "내가 잘 몰라서 미안하다"고 사과하자, 안재현은 "제가 자기소개를 안 해서 그렇다. 제 잘못이다"라며 유쾌하게 상황을 마무리했다.

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한편 안재현은 2016년 배우 구혜선과 결혼했으나, 2020년 이혼 소송과 반소를 거쳐 가정을 정리한 바 있다.