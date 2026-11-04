100억 저택 사는데..'정준호♥' 이하정, 구부정 허리에 씁쓸 "애들은 크는데"

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[스포츠조선 김수현기자] MBC 아나운서 출신 이하정이 남편 정준호와 딸을 케어하느라 허리가 굽은 '육아 매니저'의 웃픈 근황을 전했다.

3일 이하정은 자신의 SNS를 통해 "어느새 11월이다. 사진이 뜸하니 안부 물어주시는 분들이 많아 감사하다. 11월이니 원래 모습으로 1일 1업로드를 하겠다"며 근황 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진에는 남편 정준호, 딸 유담 양과 함께 외식을 즐기는 행복한 일상이 담겼다. 다만 식사를 즐기는 남편, 딸과 달리 이하정은 구부정한 허리로 딸의 사진을 찍어주기에 바쁜 모습이었다.

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이하정은 "애들은 크는데 왜 제 허리는 사진 찍을 때 저렇게 구부정하게 하고 있는 거죠"라며 현실 육아의 씁쓸하면서도 유쾌한 속내를 털어놨다.

정준호·이하정 부부는 평소 자녀 교육에 남다른 열정을 쏟는 것으로 유명하다. 이하정은 아나운서 시절의 화려한 커리어를 뒤로하고 자녀들의 '전담 매니저'를 자처하고 있다. 그의 밀착 케어 속에 7세 딸 유담 양은 국제학교 재학은 물론 바이올린 등 상위 1% 명품 엘리트 코스를 밝고 있는 것으로 알려졌다.

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이들의 교육열과 함께 과거 정준호가 공개한 100억 원대 송도 단독주택도 재조명받고 있다. 정준호는 과거 방송에서 "본집은 서울 대치동에 있고, 아이들의 인천 국제학교 진학을 위해 미리 집을 지었다"고 밝힌 바 있다.

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해당 저택은 인천 송도의 골프클럽 내 위치한 지하 1층~지상 2층 규모의 미국식 주택으로, 통창 골프장 뷰를 갖춘 100억 원대 자산으로 큰 화제를 모았다.

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한편 이하정은 지난 2011년 10살 연상의 배우 정준호와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.