송중기♥케이티, 유모차 끌고 나들이.."아들 생글생글 귀여워" 가족 목격담 잇따라

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 송중기가 아내, 두 자녀와 함께 외출에 나선 모습이 포착됐다.

최근 온라인 커뮤니티에는 송중기가 아내와 두 자녀를 데리고 가족 나들이에 나선 모습이 담긴 사진이 공개됐다.

사진 속 송중기 가족은 반포한강공원까지 이어지는 지하 공공 보행로를 걷고 있다. 송중기는 둘째 딸이 탄 유모차를 직접 끌었고, 아내는 그의 옆을 나란히 걸었다. 첫째 아들은 벽화를 구경하며 호기심을 보였다.

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사진이 공개된 후 송중기 가족을 봤다는 목격담도 이어졌다. 한 네티즌은 "몇 번 마주친 적이 있는데 화목해 보였다. 두 사람 모두 수수한 옷차림으로 다니고, 부인은 늘 미소를 짓고 있어 성격이 밝고 착한 사람 같았다"고 전했다.

이어 "송중기는 가정적인 젊은 아빠 느낌이다. 유모차나 짐 같은 것은 모두 자신이 챙기더라"며 "둘째 아기는 보지 못했지만 첫째는 엄마처럼 항상 생글생글 웃어서 정말 귀엽다"고 덧붙였다.

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동네 주민이라고 밝힌 또 다른 네티즌은 "남산공원을 산책하다 종종 마주치는데 붙임성이 좋고 패밀리맨인 것 같다"며 "스몰토크도 나눴는데 생각했던 이미지보다 훨씬 친근해 내적 친밀감이 급상승했다"고 밝혔다.

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에버랜드에서 송중기 가족을 봤다는 목격담도 나왔다. 한 네티즌은 "친구가 에버랜드에서 송중기와 가족을 봤는데, 수수하게 입고 다른 사람의 시선을 의식하지 않은 채 아내와 아이들과 편안하게 동물원을 구경했다고 하더라"고 전했다.

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한편 송중기는 지난 2023년 배우 출신 영국인 케이티 루이스 사운더스와 재혼했으며 그해 아들을, 이듬해는 딸을 품에 안으며 연년생 남매 아빠가 됐다.