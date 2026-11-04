박정민, 데뷔 전 교복 차림 김고은 보자마자 직감 "'은교' 되겠구나..빛나는 느낌"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 박정민이 영화 '은교' 오디션장에서 데뷔 전 김고은을 본 순간 주인공으로 발탁될 것을 직감했다고 밝혔다.

3일 출판사 무제의 유튜브 채널에는 '책 얘기는 핑계고 | 12년 친구 고아성과 『시간의 감촉』 떠들기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 박정민은 첫 오디션에 관한 이야기를 나누던 중 "첫 오디션은 기억이 안 나는데 되게 기억에 남는 오디션이 있다"며 "영화 '은교' 오디션을 본 적이 있다"고 밝혔다.

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그가 지원한 배역은 '노랑머리'였다고. 박정민은 "노랑머리라는 역할이 영화에는 안 나오고 통편집됐다. 소설 안에도 있고, 그때 영화 안에도 있었는데 영화에는 안 나온 역할"이라고 설명했다.

이어 "그 역할이 너무 해보고 싶어서 오디션을 봤다. 약간 양아치 같은 역할이다. 침 뱉고 욕하는 역할인데 내가 평소에 그런 사람이 아니지 않냐. 나는 얌전한 사람이다. 그래서 그런 모습을 연기로 뽐내고 싶었다. '나도 이런 거 할 수 있다'고 생각했는데 내 연기가 부족한 것 같았다"고 말했다.

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박정민은 "'망했다'는 생각이 들었다. 내가 어리석었고, 객기였다. 선을 넘었다"며 "제작사 사무실에서 터덜터덜 나오는데 왼쪽에서 뭔가 빛이 나는 느낌이 들었다"고 회상했다.

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그는 "딱 봤는데 (김)고은이가 계원예고 교복을 입고 기타를 메고 서 있었다. 그때 내가 '아, 은교는 고은이가 되겠구나' 싶었다"며 "그때는 고은이가 아예 데뷔 안 했을 때였고, 그냥 학교 후배였다"고 말했다.

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이어 "그런데도 뭔가 그냥 '쟤 되겠다'라는 생각이 들면서 더 우울하게 제작사 사무실을 터덜터덜 나왔다. 그게 아직도 기억에 남는 나의 오디션 일화"라고 털어놨다.

한편 김고은은 2012년 정지우 감독의 영호 '은교'로 데뷔했다. 당시 신인답지 않은 연기력을 선보이며 청룡영화상, 대종상, 한국영화평론가협회상, 부일영화상 등에서 신인여우상을 휩쓸었다.