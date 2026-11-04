신동엽♥선혜윤, 입양한 반려견 5번째 생일에 가족 총출동..한복 입고 족발 파티

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[스포츠조선 조윤선 기자] 신동엽 가족이 반려견 크림이의 다섯 번째 생일을 맞아 온 가족이 함께하는 파티를 열었다.

3일 신동엽 가족이 키우는 반려견 크림이 계정에는 "크림이 5살 생일. 언니 오빠 아빠 집에 오는 시간 맞춰서 파티. 우리집 막내 신크림. 지금처럼 건강하고 씩씩하게 오래오래 천년만년 가족들과 함께하자"라는 글과 함께 여러 장의 사진이 게재됐다.

사진에는 신동엽과 아내 선혜윤 PD, 두 자녀가 크림이의 생일을 축하하기 위해 한자리에 모인 모습이 담겼다. 가족들은 크림이의 얼굴 그림이 들어간 특별한 케이크를 준비하고, 숫자 5 모양의 초를 꽂아 생일을 축하했다. 주인공 크림이는 한복 드레스를 입고 깜찍한 자태를 뽐내기도 했다.

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가족들은 크림이의 생일을 위해 크림이의 얼굴 그림이 들어간 특별한 케이크에 숫자 5 초를 꼽아 크림이의 생일을 축하했다. 또 크림이는 생일을 맞아 한복 드레스 자태를 입고 깜찍한 자태를 뽐내기도 했다.

함께 공개된 영상에는 신동엽이 크림이에게 족발 살을 발라 먹여주는 모습이 담겼다. 그는 "생일 선물로 족발"이라며 크림이를 위해 직접 고기를 손질해 건넸다.

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또 다른 영상에는 "감출 수 없는 기쁨에 꼬리로 의자를 탁탁 치면서 아빠한테 졸라대기"라는 설명과 함께 신동엽이 주는 족발을 애타게 기다리는 크림이의 모습이 담겼다.

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크림이가 족발을 허겁지겁 받아먹자 선혜윤은 "오래 살려면 많이 먹으면 안 된다"고 단호하게 말했다. 그러나 크림이가 다시 애교를 부리자 온 가족이 웃음을 터뜨렸고, 화목한 분위기가 고스란히 전해졌다.

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한편 신동엽은 2006년 7세 연하의 MBC 예능 PD 선혜윤과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

신동엽은 2022년 자신이 진행 중인 SBS 'TV 동물농장'을 통해 유기견 크림이를 입양했다. 크림이는 안락사 위기에 놓여있던 어미 개가 낳은 새끼 중 한 마리로 알려졌다.