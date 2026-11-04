'300억 건물주' 고소영이 재산 모은 비결.."쓸 시간 없어야 돈 쌓인다"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 고소영이 과거 전성기 시절 출연료부터 남다른 재테크 비결까지 솔직하게 공개했다.

지난 3일 고소영의 유튜브 채널에는 과거 활발하게 활동하던 전성기 시절을 회상하는 모습이 담겼다.

이날 고소영은 배우로 활동하며 처음 돈을 벌기 시작했던 20대 초반을 떠올렸다. 그는 "옛날에는 출연료가 월급처럼 찍혔다. 드라마 12회분 이렇게 들어오면 맨날 ATM에 통장 정리하러 가는 거다. '돈이 들어왔다' 하면서 그 재미가 있었다"고 말했다.

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특채로 연예계에 입문한 고소영은 당시 출연료 계약으로 활동했지만, 공채 출신 배우들은 월급 계약으로 급여를 받았다고 설명했다. 상대적으로 수입이 많았던 그는 "내가 더 많이 들어왔다? '밥 살게. 더 먹어, 막' 이렇게 지냈다"며 순수했던 시절을 회상해 웃음을 안겼다.

이어 "큰돈은 아니었지만 내가 처음으로 돈을 버는 거였다. 대학교 입학해서 그때 이후로는 부모님께 용돈 받아 쓴 적이 없다"고 밝혔다. 어린 나이부터 스스로 경제적인 독립을 이뤘던 셈이다.

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고소영은 자신만의 돈 모으는 비결도 공개했다. 그는 "차곡차곡 일을 또 열심히 하다 보면 돈이 쌓인다. 왜냐하면 돈 쓸 시간이 없어서"라고 말했다.

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그러면서 "내가 10년 동안 일을 안 하니까 자꾸 돈을 너무 많이 쓰는 거다. 일을 더 많이 해야 돈 쓸 시간이 없게 돈이 모인다"고 덧붙였다. 꾸준히 일하는 것이 자연스럽게 소비를 줄이고 자산을 모으는 방법이라는 설명이다.

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앞서 고소영은 유튜브를 통해 서울 한남동 일대에 위치한 부동산을 언급해 화제를 모으기도 했다. 당시 그는 해당 건물을 바라보며 "우리 건물 잘 있네. 너무 예쁘다. 여기서 제일 예쁘지 않냐. 효자야 안녕"이라며 애정을 드러냈다.

해당 건물은 남편인 배우 장동건이 2011년 6월 약 126억 원에 매입한 것으로 알려졌다. 현재 가치는 약 300억 원 수준으로 추정되며, 매입 당시와 비교하면 약 174억 원의 시세 차익을 거둔 셈이다. 이외에도 고소영·장동건 부부는 서울 성동구 송정동과 강남구 청담동 등에 부동산을 보유한 것으로 전해졌다.

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한편 고소영은 배우 장동건과 2010년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.