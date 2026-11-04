한그루, 산부인과서 밝힌 '은밀한 제모 루틴'…"미용 아닌 위생에도 좋아"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 한그루가 꾸준히 제모를 받는다고 밝히며 자신만의 일상 루틴을 공개했다. 미용뿐 아니라 위생 면에서도 만족했다는 개인적인 경험을 전했다.

3일 한그루의 유튜브 채널에는 산부인과를 찾아 원장과 여성 건강에 관한 이야기를 나눈 영상이 공개됐다.

이날 한그루는 꾸준히 제모를 받고 있다고 밝혔다.

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그는 "이 영상을 보시는 분 중 20대 초반에 접어든 분들이 있다면 하루라도 빨리 털을 없애길 바란다"고 너스레를 떨었다.

제모를 시작한 이유에 대해서는 미용뿐 아니라 위생적인 측면도 언급했다.

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한그루는 "제모 후 특유의 꿉꿉한 냄새가 사라졌다"며 "한 번 딱 하고 나니 멈출 수가 없더라"고 말했다.

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운동을 마친 뒤 산부인과에 들르는 것도 평소 일상이라고 밝혔다.

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한그루는 "항상 운동하고 와서 제모를 받는다. 이게 진짜 제 일상 루트"라고 설명했다.

한그루는 2011년 가수로 데뷔한 뒤 배우로 활동해왔다. 2022년 이혼 후 두 자녀를 양육하고 있으며, 유튜브를 통해 일상을 공개하고 있다.

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narusi@sportschosun.com