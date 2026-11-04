조혜정, 이렇게 살이 빠졌다고?…몰라보게 갸름해진 턱선에 '깜짝'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 조혜정이 한층 갸름해진 얼굴과 달라진 분위기로 눈길을 끌었다.

조혜정은 지난 2일 자신의 SNS를 통해 근황이 담긴 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 조혜정은 서울 문화예술공장 박스씨어터에서 열린 '다시 쓰는 세계' 공연 포스터 옆에 서서 환한 미소를 짓고 있다.

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회색 볼캡에 검은색 아우터를 매치한 조혜정은 편안하면서도 수수한 차림으로 자연스러운 매력을 드러냈다.

특히 눈길을 끈 것은 이전과 사뭇 달라진 얼굴선이다. 과거 통통한 볼살과 앳된 이미지로 사랑받았던 조혜정은 한층 갸름해진 볼과 날렵한 턱선으로 성숙한 분위기를 자아냈다.

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모자 아래로 드러난 작은 얼굴과 또렷해진 얼굴 윤곽도 시선을 사로잡았다. 특유의 사랑스러운 미소는 여전했지만, 이전보다 한층 슬림해 보이는 모습이 인상적이다.

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한편 배우 조재현의 딸로도 알려진 조혜정은 2014년 드라마 '신의 퀴즈4'로 데뷔했다. 이후 '처음이라서', '상상고양이', '역도요정 김복주', '고백부부' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.

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또한 tvN 드라마 '우리들의 블루스'를 통해 오랜만에 안방극장에 복귀하며 배우 활동을 이어갔다.

olzllovely@sportschosun.com