신동엽♥선혜윤, '서울대 합격' 딸과 반려견 생일파티 포착…훈훈한 남매 피지컬

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 신동엽이 아내 선혜윤 PD와 훌쩍 성장한 두 자녀의 모습이 담긴 가족사진을 공개해 눈길을 끌고 있다.

지난 3일 신동엽 가족의 반려견 크림이 SNS에는 "크림이 5살 생일. 언니, 오빠, 아빠 집에 오는 시간에 맞춰서 파티"라는 글과 함께 여러 장의 사진이 게재됐다.

이어 "우리 집 막내 신크림. 지금처럼 건강하고 씩씩하게 오래오래 천년만년 가족들과 함께하자"라며 반려견을 향한 애정을 드러냈다.

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공개된 사진에는 신동엽과 아내 선혜윤 PD, 딸과 아들이 반려견 크림이의 다섯 번째 생일을 맞아 한자리에 모인 모습이 담겼다.

특히 훌쩍 성장한 두 자녀의 모습이 시선을 사로잡았다. 얼굴 일부는 별과 하트 등 다양한 스티커로 가려졌지만, 부모와 나란히 선 남매의 모습에서 화목한 가족 분위기가 고스란히 전해졌다.

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사진 속 신동엽은 두 자녀 사이에서 환한 미소를 짓고 있다. 선혜윤 PD 역시 가족들과 다정하게 포즈를 취하며 특별한 순간을 함께했다.

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이날 가족들은 크림이의 얼굴이 그려진 특별한 케이크를 준비하고 숫자 '5' 모양의 초를 꽂아 생일을 축하했다. 크림이는 앙증맞은 한복 드레스를 입고 이날의 주인공다운 귀여운 매력을 뽐냈다.

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또한 공개된 영상에서는 신동엽이 "생일 선물로 족발"이라며 직접 고기를 발라 크림이에게 먹여주는 모습도 담겼다. 크림이가 먹을 것을 더 달라고 애교를 부리자 선혜윤 PD는 "오래 살려면 많이 먹으면 안 된다"고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 신동엽은 지난 2006년 7세 연하의 MBC 예능 PD 선혜윤과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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특히 2007년생인 딸 신지효 양은 최근 서울대학교 사범대학 체육교육과 무용부 발레 전공과 한국예술종합학교 무용원에 동시 합격한 사실이 알려져 화제를 모았다.

또한 신동엽은 지난 2022년 자신이 진행하는 SBS 'TV 동물농장'을 통해 유기견 크림이와 인연을 맺고 가족으로 입양했다. 크림이는 안락사 위기에 놓였던 어미 개가 낳은 새끼 중 한 마리로 알려졌다.

olzllovely@sportschosun.com