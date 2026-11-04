에이티즈, 이젠 무서울 지경…정식 컴백 전부터 美 빌보드 '글로벌 200'

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 에이티즈가 무시무시한 상승세를 보이고 있다.

에이티즈는 10월 23일 발매한 미니 15집 '골든 아워 : 파트6' 선공개곡 '드립'으로 미국 빌보드 '글로벌 200' 차트 190위에 올랐다.

'글로벌 200'은 미국 포함 전세계 200여 국가 및 지역에서 집계된 스트리밍과 음원 판매량을 바탕으로 순위를 매긴다. 에이티즈는 발매 첫 주 처음 해당 차트인에 성공하며 상승세를 입증했다.

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'드립'은 강렬한 트랩 비트 기반의 곡이다. 파워풀한 군무와 강렬한 골반춤으로 에이티즈 특유의 에너지를 풀어냈다. 이 곡은 지난달 30일 KBS2 '뮤직뱅크'를 시작으로 MBC '쇼 음악중심' SBS '인기가요' 등에서 무대가 공개되며 뜨거운 호응을 이끌어냈다.

에이티즈는 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 통산 세번째 정상을 차지하고, 대규모 월드투어를 성공시키는 등 막강한 글로벌 인기를 과시하고 있다. 특히 전작 '배드'가 신드롬급 인기를 불러오면서 어느 때보다 뜨거운 관심을 받고 있다.

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에이티즈는 13일 오후 2시 '골든 아워 : 파트6'를 발매한다. 또 내년 1월 인천을 시작으로 일본 유럽 북미 남미 등에서 월드투어 '제로 투 올'을 개최한다.

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이에 앞서 에이티즈는 4번째 콘셉트 포토를 공개했다. 평범한 일상 공간에 배의 일부와 난파된 선박의 조각이 등장하는 콘셉트 포토는 일상 곳곳으로 뻗어나간 항해의 흔적을 통해 에이티즈가 자신들만의 영역을 확장해 나가는 모습을 표현했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com