"독일 돌아가고 싶다"던 남편의 갈등...김혜선, 결혼 기념일 깜짝 이벤트에 '뭉클'

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[스포츠조선 조민정 기자] 개그우먼 김혜선이 독일인 남편 스테판 지겔과 결혼 8주년을 맞았다. 최근 고국으로 돌아가고 싶다는 남편의 속마음에 눈물을 보였던 그는 이번에는 남편이 정성껏 준비한 한국어 손편지에 감동하며 여전한 부부애를 드러냈다.

김혜선은 3일 자신의 SNS에 "어느덧 8년차 부부"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

그는 "결혼기념일에도 종일 바빴던 나에게 감동 한가득 주는 독일 나무늘보"라며 남편이 준비한 선물을 공개했다.

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사진에는 보랏빛 장미가 담긴 꽃다발과 정성스럽게 손으로 쓴 편지가 담겼다. 남편은 한국어로 "사랑하는 내 아내에게! 우리 결혼한 지 벌써 8년이나 되네요!"라고 적으며 아내를 향한 애정을 표현했다.

김혜선은 "한국 꽃은 비싸다며 슬퍼했던 당신이 생각나는데 예쁜 꽃을 사 왔네. 100프로 한국말로 쓴 손편지가 더 감동인 건 알고 있는 거야?"라며 고마움을 전했다.

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또 다른 사진에는 흰색 드레스를 입은 김혜선이 남편의 손을 잡고 환하게 웃고 있는 과거 모습이 담겼다. 두 사람은 카메라를 향해 밝은 미소를 지으며 행복한 순간을 남겼다. 김혜선은 "여전히 매 순간 사랑만 받는 아내입니다"라며 결혼 8년 차에도 변함없는 남편의 사랑을 자랑했다. 이어 "요즘 하루도 쉬는 날 없이 바쁘게 보내고 있는데 곧 원 없이 종일 붙어 있자"며 "한국에서의 삶이 외롭지 않게 내가 당신 인생도 잘 지켜줄게. 사랑한다아이가"라고 애틋한 마음을 전했다.

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김혜선의 이번 고백은 최근 방송에서 공개된 부부의 고민과 맞물려 더욱 눈길을 끈다.

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지난달 22일 방송된 MBN '특종세상'에서 스테판은 독일에 있는 부모님에 대한 그리움을 털어놓으며 고국으로 돌아가고 싶다는 속마음을 밝혔다. 당시 그는 "요즘 부모님이 나이가 많으시고 건강도 좋지 않다. 옆에서 도와드리고 싶다"며 "다시 독일에서 살고 싶다. 부모님 옆에 있고 싶다"고 말했다.

스테판은 아내를 위해 한국행을 선택한 뒤 낯선 환경에서 생활해 왔다. 김혜선은 남편이 가족과 친구들을 그리워하면서도 자신에게 내색하지 않는다는 사실에 미안함을 드러냈다.

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김혜선은 당시 "내가 가족을 찢어놓은 것 같다"며 눈물을 보이기도 했다. 독일로 함께 이주하는 방안도 언급했지만 한국에 마련한 생활 기반과 일 때문에 쉽게 결론을 내리지 못했다.

한편 김혜선은 독일 유학 시절 스테판을 만나 2년간 교제한 뒤 2018년 11월 3일 결혼했다. 현재 방송 활동과 함께 점핑 피트니스 사업을 운영하고 있고 스테판도 아내의 사업을 도우며 한국에서 생활하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com