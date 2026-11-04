김호영, '옥주현 갈등' 4개월만 의미심장 발언 "사람 일 겪어봐야 알아"

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[스포츠조선 이지현 기자] 뮤지컬 배우 겸 방송인 김호영이 인간관계에 대한 달라진 생각을 털어놨다. 과거 옥주현과 이른바 '옥장판 논란'으로 갈등을 겪었던 가운데, 최근 옥주현이 고소 취하를 후회한다고 밝힌 지 약 4개월 만에 전해진 발언이 눈길을 끈다.

3일 공개된 유튜브 채널 '신여성'에는 김호영이 게스트로 출연해 이경실, 조혜련과 다양한 이야기를 나눴다.

이날 김호영은 남다른 인맥을 자랑하면서도 인간관계에 대한 자신만의 기준을 밝혔다. 김호영은 "사람 일은 겪어보지 않으면 사실 모른다"며 "관계에도 훈련이 필요하다. 그래서 마음을 쓰지 않는 훈련을 하고 있다"고 털어놨다.

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이어 "마음을 쓰지 않아도 내 편이 되어주는 사람이 있다"며 "결이 맞는 사람, 좋은 일이든 안 좋은 일이든 연락하고 싶고 생각나는 사람이 있다면 그런 사람이 나와 맞는 사람인 것 같다"고 설명했다.

특히 김호영은 휴대전화에 저장된 연락처만 5000개가 넘는다고 밝혀 놀라움을 안겼다. 그는 "데뷔하고 매니저 없이 16년 정도를 혼자 일했다. 스스로를 PR하기 위해서라도 사람들의 연락처를 알아야 했다"고 설명했다.

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수많은 사람과 관계를 맺어온 김호영이지만, 이제는 모든 관계에 마음을 쏟기보다 자신과 잘 맞는 사람을 알아가는 것이 중요하다는 생각을 전한 것이다.

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이 같은 발언은 과거 옥주현과의 갈등이 올해 다시 수면 위로 떠올랐다는 점에서도 관심을 모은다.

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앞서 옥주현은 지난 7월 팬 소통 플랫폼을 통해 2022년 불거진 '옥장판 논란'을 재차 언급했다. 당시 김호영을 명예훼손 혐의로 고소했다가 취하했던 옥주현은 김호영에게 사과받은 적이 없다고 주장했다.

옥주현은 김호영으로부터 고소를 취하해 줘서 고맙다는 말은 들었지만, 자신을 저격한 적은 없다는 설명만 들었다고 밝혔다. 특히 해당 논란으로 광고 계약에도 피해를 봤다고 주장하며 "그 일이 지나고 나서 가장 후회하는 건 고소를 취하한 것"이라고 털어놨다.

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두 사람의 갈등은 2022년 뮤지컬 '엘리자벳' 캐스팅 논란에서 시작됐다. 당시 김호영이 SNS에 "아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판"이라는 글을 올리자 일각에서는 옥주현을 겨냥한 것이 아니냐는 추측이 제기됐다.

이에 옥주현은 김호영을 명예훼손 혐의로 고소했고, 뮤지컬계 선배 배우들까지 나서면서 논란이 확산했다. 이후 옥주현이 고소를 취하하며 갈등은 일단락됐고, 당시 양측이 오해를 풀고 화해했다는 소식도 전해졌다.

그러나 4년이 흐른 올해 7월 옥주현이 당시의 일을 다시 언급하면서 두 사람의 갈등이 재조명됐다.

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olzllovely@sportschosun.com