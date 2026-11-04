글렌체크 김준원 아내, 소속사 성희롱 피해 주장 "가슴노출 하고 피아노치라고"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 밴드 글렌체크 멤버 김준원의 아내 유 모씨가 남편 소속사 김 모 본부장으로부터 성희롱 피해를 당했다고 주장했다.

유씨는 3일 자신의 계정에 장문의 글을 게재했다. 그는 "약 1년 전부터 성희롱을 비롯한 여러 문제를 회사에 제기해왔다. 그 중 하나는 김 본부장의 두 차례에 걸친 성희롱 발언에 대한 사과 요청이었다"고 말문을 열었다.

이어 "3년 넘게 글렌체크의 비주얼 디렉팅, 디자인, 슬로건, 굿즈 제작 등 다양한 업무를 무보수로 도왔으며 회사 직원들과도 직접 협업해왔다. 그런데 사과 요청 후 회사는 저를 업무에서 배제했고 성희롱 문제와 관련된 서면에는 제 비키니 사진과 셀카, 모르는 계정들이 남긴 성적 댓글까지 캡처돼 있었다. 마치 제가 평소 신체를 노출하는 사람이기에 그러한 발언을 감수해야 한다는 취지로 느껴졌다"라고 토로했다.

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유씨는 "전 멤버 강혁준 역시 회의실에서 있었던 적절하지 않은 발언에 대해 직접 진술해줬다. 그 서면을 확인한 뒤 큰 충격을 받아 정신건강의학과 치료를 시작했고 지금까지도 약물의 도움을 받으며 힘든 시간을 보내고 있다. 그 후 여성 아티스트도 유사한 경험을 했다는 제보와 자료를 전달 받았다. 그분들의 이야기에 마음이 더욱 아팠다. 잘못된 부분 인정하고 사과해야 할 부분 사과해 달라"라고 말했다.

유씨는 또 지인들과 나눈 대화 내용 등을 증거 자료로 공개했는데, 여기에는 김 본부장이 자신에게 '가슴 노출하고 피아노 쳐라'라는 말을 했다는 내용이 포함돼 충격을 안겼다.

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글렌체크는 김준원과 제이보로 구성된 일렉트로니카 밴드 그룹이다. 2011년 김준원과 강혁준 체제로 데뷔했으며 2023년 제이보를 영입했으나, 강혁준은 2025년 팀에서 탈퇴했다.

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글렌체크가 2017년 발표한 EP 앨범은 빌보드 '더 20 베스트 K팝 앨범스 오브 2017'에 선정됐고, 정규 3집 '블리치' 수록곡 '런어웨이'는 '리그 오브 레전드 2023 월드 챔피언십'에 삽입돼 전세계적인 관심을 받았다. 또 2024년에는 넷플릭스 '더 보이프랜드'에 '데이즈드 앤 컨퓨즈드' '포에버'가 삽입돼 화제를 모았다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com