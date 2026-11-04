'인더섬 with BTS', 방탄소년단 '2.0' 테마 11월 업데이트 실시

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드림에이지가 모바일 매치3 퍼즐 게임 '인더섬 with BTS'에 방탄소년단(BTS)의 신곡 '2.0'을 테마로 한 콘텐츠를 선보인다.

드림에이지는 '인더섬 with BTS'의 11월 업데이트를 실시한다고 3일 밝혔다. 이번 업데이트는 BTS 앨범 'ARIRANG' 수록곡인 '2.0'을 중심으로 구성됐다. 우선 6일 뮤직비디오에서 멤버들이 착용한 의상을 게임 특유의 감성으로 재해석한 코스튬 컬렉션 '2.0'을 출시한다.

같은 날부터 내년 1월 5일까지는 특별 공간 이벤트 '2.0 M/V 촬영장'을 진행한다. 뮤직비디오 촬영장을 재현한 공간에서 별도의 스토리를 감상하고 미션을 수행할 수 있으며, 모든 미션을 달성하면 S급 데코레이션 '2.0 엘리베이터'와 다양한 퍼즐 아이템을 획득할 수 있다.

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'2.0'을 테마로 한 신규 카드 컬렉션도 추가됐다. 카드를 수집해 컬렉션을 완성하면 카드팩과 퍼즐 아이템을 받을 수 있으며, 완성 보상으로 특별 배지도 제공된다.

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오는 17일부터는 신규 피규어 발매를 기념한 웹 이벤트도 열린다. 미션 수행을 통해 획득한 응모권으로 '인더섬' 피규어와 포스터 등 BTS 관련 실물 상품 추첨에 참여할 수 있다. 이번 업데이트는 BTS의 음악과 뮤직비디오를 게임 속 콘텐츠로 확장하는 데 초점을 맞췄다. 의상과 촬영장, 카드 컬렉션에 이어 실물 상품 이벤트까지 연계해 팬들이 게임 안팎에서 IP를 경험할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com