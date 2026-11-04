서예지, '사생활 논란' 딛고 5년 만 스크린 복귀…뱀파이어 영화 주연

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 서예지가 5년 만에 스크린 복귀를 확정했다. 그가 선택한 작품은 조선왕조실록에 기록된 식인 관련 사건에서 출발한 한국형 뱀파이어 영화다.

4일 소속사 비웨이브엔터테인먼트에 따르면 서예지는 영화 '금월도' 출연을 확정 짓고 본격적인 촬영 준비에 돌입한다.

'금월도'는 조선왕조실록에 남겨진 식인 관련 기록을 모티브로 한 한국형 뱀파이어 미스터리 영화다. 역사적 기록에 장르적 상상력을 더해 미스터리한 사건을 풀어내는 작품으로, 백동훈 감독이 메가폰을 잡는다.

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서예지는 극 중 사건의 진실을 추적하는 김지후 역을 맡았다. 작품의 중심에서 의문의 사건을 파헤치는 인물로 서예지가 어떤 새로운 모습을 보여줄지 관심이 모인다.

영화는 이달 중순 촬영에 돌입해 2027년 개봉을 목표로 제작될 예정이다.

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이번 작품은 서예지의 스크린 복귀작이라는 점에서도 의미가 남다르다.

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서예지는 지난 2021년 개봉한 영화 '내일의 기억' 이후 한동안 영화에서 모습을 볼 수 없었다. 2021년 전 연인 김정현과 관련한 사생활 논란을 비롯해 여러 의혹이 제기되면서 활동에 제동이 걸렸고 2022년 tvN 드라마 '이브'를 통해 안방극장에 복귀했지만 이후 작품 활동은 뜸했다.

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다시 대중 앞에 모습을 드러낸 것은 지난해부터다. 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 시즌7에서 자신을 둘러싼 논란을 직접 패러디하며 화제를 모았고, 예능 프로그램에도 출연하며 활동 재개에 나섰다.

올해 1월에는 연극 '사의 찬미'를 통해 데뷔 후 처음으로 연극 무대에 도전했다. 당시 서예지는 비운의 소프라노 윤심덕 역을 맡아 시대적 억압 속에서도 자신의 삶과 사랑을 선택하려는 인물의 복잡한 내면을 그려냈다.

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지난 7월에는 소속사를 비웨이브엔터테인먼트로 옮기며 새로운 출발을 알렸다. 소속사 측은 서예지만의 개성을 살릴 수 있는 다양한 콘텐츠를 선보이겠다며 활동 지원을 약속한 바 있다.

이후 약 4개월 만에 영화 출연까지 확정하면서 연극에 이어 스크린으로 활동 영역을 넓히게 됐다.

서예지는 과거 영화 '암전'에서 공포영화의 비밀을 추적하는 감독 역을 맡아 강렬한 연기를 선보였다. '내일의 기억'에서는 기억과 현실 사이에서 혼란을 겪는 인물을 연기하며 미스터리 장르에 도전했다.

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이번 '금월도' 역시 미스터리한 사건을 다룬 작품인 만큼 서예지가 쌓아온 장르물 경험과 맞닿아 있다.

논란 이후 연극 무대에서 다시 연기를 시작한 서예지가 이번에는 한국형 뱀파이어 영화로 관객들을 만나게 됐다. 5년 만의 스크린 복귀를 통해 어떤 평가를 받을지 관심이 모인다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com