'부활남: 더 레드', 오늘(4일)부터 안방에서도 본다…VOD 서비스 시작

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '부활남: 더 레드'가 IPTV 및 디지털 케이블 TV VOD 서비스를 시작한다.

'부활남: 더 레드'가 4일부터 극장 동시 IPTV 및 디지털 케이블 TV VOD 서비스를 시작한다. '부활남: 더 레드'는 대세 배우 구교환을 비롯해 신승호, 강기영, 김시아까지 매력적인 배우들의 열연과 도심 한가운데서 펼쳐지는 한계 없는 액션 등 다채로운 볼거리로 관객들을 매료하고 있다.

평범한 취업 준비생이 부활하는 능력을 가진 뒤 쫓기기 시작하며 펼쳐지는 예측할 수 없는 이야기를 담은 '부활남: 더 레드'는 IPTV(KT Genie TV, SK Btv, LG U+TV), KT Skylife, 스튜디오 초이스, 티빙, 쿠팡플레이, 웨이브, 왓챠, 애플TV, 구글 등 다양한 플랫폼을 통해 만나볼 수 있다. '부활남: 더 레드'는 극장 동시 IPTV 및 VOD 서비스를 통해 아직 영화를 관람하지 못한 관객뿐만 아니라 N차 관람을 원하는 관객에게도 풍성한 재미를 선사하며 안방 극장을 완벽하게 사로잡을 것이다.

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한편 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서도 상영 중.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com