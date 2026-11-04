이재욱X김민하 밥벌이 호러 '꿀알바', 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 4위 출발

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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'(경민선·이신지 극본, 김다민 연출)가 공개 3일 만에 전 세계 시청자를 홀렸다.

넷플릭스 TOP 10 웹사이트에 따르면 '?꿀알바'?가 지난 10월 30일 공개 이후 3일 만에 2540만 시청시간, 500만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록, 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 4위에 등극했다.

여기에 공개 직후부터 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈' 1위를 차지한 것은 물론 브라질, 이집트, 프랑스, 독일, 홍콩, 인도, 이탈리아, 말레이시아, 멕시코, 필리핀, 사우디아라비아, 태국 등 총 51개국에서 TOP 10 리스트에 오르며 뜨거운 반응을 이어가고 있다.

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'꿀알바'?는 누구나 공감할 수 있는 먹고사는 문제에 호러를 결합한 생계형 밥벌이 호러라는 색다른 장르로 시청자들의 이목을 사로잡고 있다. 국내외 시청자들은 "사회 이슈와 판타지 액션을 자연스럽게 버무렸다. 연기도 좋고, 특수효과도 좋고, 음악도 좋다" (왓챠피디아 마**), "글로만 보던 나폴리탄 괴담이 눈앞에 재현되는 상쾌함" (왓챠피디아 냠*), "너무 재밌어서 안 본 눈 사서 다시 한 번 보고 싶음. 완전 취향저격 당함" (X hy*******), "배우들의 연기가 정말 좋다. 생활 연기가 너무 자연스러워서 실제 그 상황에서 살아가는 사람처럼 느껴진달까" (X up******), "꿀잼. 그냥 봐도 시간 순삭인데 숨겨놓은 이스터에그도 한가득" (유튜브 필**), "예측 불가능한 줄거리, 초자연적인 미스터리, 그리고 스릴 넘치는 순간들을 좋아한다면 꼭 봐야 할 드라마!" (IMDb pr******), "다음 에피소드가 궁금해서 계속 보게 만드는 매력이 있고, 전개 속도도 훌륭하다" (IMDb ca**********)라며 뜨거운 반응을 보내고 있다.

'꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 꿀알바만을 소개하는 이상한 인력사무소에서 알바를 구하게 된 청년이 악몽 같은 노동 현장에 투입되며 펼쳐지는 이야기를 다룬 생계형 밥벌이 호러 시리즈다. 이재욱, 고민시, 김민하, 그리고 이희준이 출연했고 '서울괴담'의 경민선·'콘크리트 유토피아'의 이신지 작가가 극본을, '막걸리가 알려줄거야'의 김다민 감독이 연출을 맡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com