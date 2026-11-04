박보경, ♥진선규 눈앞에서 '절친'과 키스..."도저히 못 앉아 있겠더라"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 진선규가 아내 박보경과 절친의 키스신을 목격한 후 뜻밖의 물건을 건냈다.

5일(목) 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(연출: 정다히, 남유정, 장효종, 김유진/이하 '홈즈')에서는 상 받은 집 임장에 나선다.

이날 방송에서는 한 편의 작품같은 '상 받은 집'들을 찾아 나선다. 임장에는 '청룡상 부부' 배우 진선규, 박보경과 양세찬, 주우재가 함께한다. 진선규와 박보경 부부가 함께 예능에 출연하는 것은 이번이 처음이다. 다정다감한 '에겐 남편' 진선규와 차분한 카리스마 아내 박보경이 선보일 현실 부부 케미에 관심이 모인다.

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배우 부부인 두 사람의 연기 이야기도 빼놓을 수 없다. 박보경이 연극에서 진선규의 절친과 연인으로 호흡을 맞췄던 일화도 공개된다. 리허설을 보러 갔던 진선규는 "도저히 못 앉아 있겠더라"고 고백했다. 여기에 절친과 아내의 키스신을 본 뒤 진선규가 박보경에게 건넨 뜻밖의 물건까지 공개돼 웃음을 더한다.

이어 이들은 박보경이 출연했던 드라마 '작은 아씨들'의 화제의 대사 '가난하게 컸어?' 챌린지에 도전한다. 진선규는 '범죄도시'의 위성락부터 '100일의 거짓말' 속 정무총감 버전까지, 작품 속 화제의 캐릭터를 소환하며 현장을 뒤집어 놓는다. 청룡상 수상자들의 남다른 연기력으로 완성된 즉석 연기 챌린지는 어떤 모습일지 기대를 모은다.

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다음으로 네 사람은 종로구 부암동에서 '서울특별시 건축상 우수상'을 받은 주택을 찾는다. 1층과 2층 세대의 출입구가 각각 분리된 이 집은 '홈즈' 최초로 한가운데 수공간을 품은 중정과 마당을 갖췄다. 평소 주택살이를 꿈꿔온 진선규는 집 안 곳곳을 둘러보며 로망을 키워간다. 급기야 상상력을 풀가동해 즉흥 상황극까지 시작하는데, 양세찬과 주우재가 계속해서 상황을 바꿔도 아랑곳하지 않고 연기를 이어가 '연기의 신'다운 면모로 현장을 유쾌하게 물들인다.

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한편 이 집은 높은 층고와 오토바이 용품으로 가득한 지하 차고까지 갖춰 남자들의 로망을 자극한다. 진선규는 함박웃음을 감추지 못하고, 집 내부에서도 등장한 유명 브랜드 오토바이에 눈을 떼지 못한다. 반면 박보경의 반응은 뜨뜻미지근해 진선규를 애타게 만드는데. 과연 아파트 생활을 선호하는 아내를 향한 진선규의 '주택살이 설득 작전'은 성공할 수 있을지.

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MBC '구해줘! 홈즈' 상 받은 집 편은 오는 5일 목요일 밤 10시에 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com