구교환이 왜 여기서 나와..'실낙원' 카메오까지 특별하다

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 구교환이 스릴러 영화 '실낙원'(연상호 감독, WOWPOINT 제작)에 특별한 존재감을 드러냈다.

'실낙원'이 촬영 현장을 담은 비하인드 스틸을 공개했다. 극 중 깊은 심연을 연출해낸 장면들이 어떤 과정을 거쳐 완성됐는지 엿볼 수 있는 컷들이다.

공개된 스틸에는 소영(김현주)이 AI 아들과 처음 마주하는 장면의 촬영 현장이 담겼다. 소영이 AI선우와 함께 살아가는 9년이 시작되는 장면을 앞두고 김현주와 아역 배우가 나란히 촬영을 준비하는 모습, 연상호 감독이 새빛을 연기한 아역 배우에게 디렉션을 전하는 순간이 포착됐다. 영화의 시작을 알리는 캠핑스쿨 버스 앞에서 감독이 직접 눈을 맞추며 장면을 설명하고 있다.

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로케이션 현장도 공개됐다. 탄광 입구를 배경으로 한 컷에서는 실제 탄광에서 진행된 촬영 현장이 담겼다. 소영의 집 앞 골목에서 스태프들과 동선을 조율하는 연상호 감독의 모습까지, 현장의 치열함이 고스란히 전해진다.

이 밖에도 모니터 앞에 선 배현성, 소영의 집 주방에서 촬영에 들어가는 김현주, 한겨울 야외에서 현장을 지휘하는 연상호 감독의 모습이 포착됐다. 낙원의 아이들 세트와 크랭크업 현장에서 찍은 단체컷도 함께 공개됐다. 특히 세 사람이 함께 담긴 컷은 100분의 이야기를 완성한 순간을 고스란히 전한다.

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여기에 더해 카메오로 출연한 구교환의 현장 컷도 함께 공개됐다. '반도' '기생수: 더 그레이' '군체'에 이어 연상호 감독과 인연을 이어온 구교환은 '실낙원'에도 깜짝 출연한 것으로 알려져 관객들의 관심을 받았다. 개봉 이후 '구교환 찾기'가 화제를 모은 가운데, 카페를 배경으로 한 구교환의 단독 컷과 김현주, 연상호 감독과 함께한 모습이 담긴 스틸이 공개돼 반가움을 더한다.

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'실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아이를 잃은 엄마에게 9년 만에 훌쩍 커버린 아이가 돌아오면서 시작되는 미스터리한 이야기를 그린 작품이다. 김현주, 배현성이 출연하고 '부산행' '반도' '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com