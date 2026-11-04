박진영, '종교 모임' 논란에 심경 토로..."이단 의혹, 댓글로 해결 못해"

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 프로듀서 박진영이 자신이 이끄는 종교 모임 의혹에 대해 다시 언급하며 답답한 마음을 드러냈다.

지난 3일 유튜브 채널 '첫열매들'에는 박진영이 설교를 하는 모습이 담겼다.

영상에서 박진영은 "우리가 이제 이단, 사이비 소리를 듣고 핍박을 본격적으로 많이 받기 시작했다"라고 말했다.

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이어 "이걸 해결하는 건 우리 방식으로 하는 게 아니다. 적당한 순간에 적당하게 해결이 된다"며 "교리적으로 따지거나 조직적으로 달려가 댓글을 다는 방식으로 해결하는 게 아니다"라고 강조했다.

그러면서 "이단·사이비 핍박을 피하는 방식이 우리 노력으로 되는 게 아니다. 그 해결도 다 하느님이 하시는 것"이라고 덧붙였다.

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박진영은 지난 9월에는 해당 종교 모임에 대해 "근본 없는 모임이 아니라 확실한 기원과 족보를 지닌 교회"라고 주장하기도 했다.

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'첫열매들'은 박진영의 성경 강의와 공부 모임에서 시작해 교회 형태로 규모를 키웠으며, 박진영은 현재 해당 유튜브 채널을 통해 신앙과 교리에 관한 강연을 이어가고 있다.

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이와 관련해 개신교 교단 대한예수교장로회 통합총회(예장통합)는 박진영과 '첫열매들'에 대한 연구를 진행 중인 것으로 알려졌다.

한편, 박진영의 종교 관련 논란은 이번이 처음이 아니다. 박진영은 지난 2018년 구원파 집회 주도 의혹이 불거진 바 있다. 당시 그는 사비로 장소를 빌려 성경 공부를 했을 뿐이라며 반박했다.

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anjee85@sportschosun.com