'기프트' 야구감독 김우빈X야구부장 서은수, 신선한 그림체 자꾸만 끌린다

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[스포츠조선 조지영 기자] 김우빈과 서은수가 tvN 새 토일드라마 '기프트'(민주·해주·성은 극본, 김규태·함승훈 연출)를 통해 환상의 케미를 선보인다.

오는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송되는 '기프트'는 재능과 노력 사이에서 답을 찾아가는 성장 스포츠 드라마로, 카카오웹툰에서 인기리에 연재 중인 정이리이리 작가의 동명 야구 웹툰을 원작으로 한다.

김우빈이 연기하는 정민용은 선수들의 재능과 가능성을 꿰뚫어 볼 수 있는 특별한 능력을 얻게 된 인물이다. 한때 경기의 결과보다 과정과 성장을 믿었던 그는 능력을 얻은 후 선수들의 재능을 기준으로 팀을 바라보기 시작한다. 반면 서은수가 맡은 윤서진은 덕천고 야구부장으로, 해체 위기에 놓인 야구부를 지키기 위해 애쓰며 선수들의 노력과 가능성을 믿는 인물이다.

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이 가운데 정민용과 윤서진의 모습이 담긴 스틸이 공개돼 눈길을 끈다. 먼저 붉은 야구 점퍼를 입고 더그아웃에 앉아 경기를 지켜보는 정민용에게서는 야구를 향한 남다른 애정이 느껴진다. 작전지를 손에 든 채 그라운드를 바라보는 모습에서는 경기를 이끌어갈 감독으로서의 진중한 면모가 드러난다.

반면 윤서진은 팔짱을 낀 채 정면을 응시하고 있다. 그라운드에서 선수들을 바라보는 뒷모습에서는 야구부를 향한 책임감과 애정이 묻어난다. 이처럼 야구부를 이끄는 방식은 서로 다르지만, 야구를 향한 진심만큼은 같은 두 사람이 각자의 방식으로 어떤 호흡을 만들어갈지 기대를 모은다.

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특히 재능과 노력을 두고 맞서는 정민용과 윤서진의 갈등은 덕천고 야구부에도 새로운 바람을 불러올 전망이다. 과연 두 사람의 만남이 전국 꼴찌 덕천고 야구부에 어떤 변화를 불러올지 궁금증을 더한다.

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정이리이리 작가의 동명 웹툰을 드라마화 한 '기프트'는 불의의 사고 이후 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수코치가 전국 꼴찌의 고교 야구부 감독으로 부임하며 벌어지는 이야기를 그린 드라마다. 김우빈, 서은수, 양현민, 현봉식, 박상남, 이봉련, 박지아, 차빈, 한시현, 박성현, 한태하, 김건우 등이 출연한다. 오는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com