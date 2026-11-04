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'기프트' 야구감독 김우빈X야구부장 서은수, 신선한 그림체 자꾸만 끌린다

조지영 기자

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'기프트' 야구감독 김우빈X야구부장 서은수, 신선한 그림체 자꾸만 끌린다
'기프트' 야구감독 김우빈X야구부장 서은수, 신선한 그림체 자꾸만 끌린다
'기프트' 야구감독 김우빈X야구부장 서은수, 신선한 그림체 자꾸만 끌린다
'기프트' 야구감독 김우빈X야구부장 서은수, 신선한 그림체 자꾸만 끌린다

[스포츠조선 조지영 기자] 김우빈과 서은수가 tvN 새 토일드라마 '기프트'(민주·해주·성은 극본, 김규태·함승훈 연출)를 통해 환상의 케미를 선보인다.

오는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송되는 '기프트'는 재능과 노력 사이에서 답을 찾아가는 성장 스포츠 드라마로, 카카오웹툰에서 인기리에 연재 중인 정이리이리 작가의 동명 야구 웹툰을 원작으로 한다.

김우빈이 연기하는 정민용은 선수들의 재능과 가능성을 꿰뚫어 볼 수 있는 특별한 능력을 얻게 된 인물이다. 한때 경기의 결과보다 과정과 성장을 믿었던 그는 능력을 얻은 후 선수들의 재능을 기준으로 팀을 바라보기 시작한다. 반면 서은수가 맡은 윤서진은 덕천고 야구부장으로, 해체 위기에 놓인 야구부를 지키기 위해 애쓰며 선수들의 노력과 가능성을 믿는 인물이다.

이 가운데 정민용과 윤서진의 모습이 담긴 스틸이 공개돼 눈길을 끈다. 먼저 붉은 야구 점퍼를 입고 더그아웃에 앉아 경기를 지켜보는 정민용에게서는 야구를 향한 남다른 애정이 느껴진다. 작전지를 손에 든 채 그라운드를 바라보는 모습에서는 경기를 이끌어갈 감독으로서의 진중한 면모가 드러난다.

반면 윤서진은 팔짱을 낀 채 정면을 응시하고 있다. 그라운드에서 선수들을 바라보는 뒷모습에서는 야구부를 향한 책임감과 애정이 묻어난다. 이처럼 야구부를 이끄는 방식은 서로 다르지만, 야구를 향한 진심만큼은 같은 두 사람이 각자의 방식으로 어떤 호흡을 만들어갈지 기대를 모은다.

특히 재능과 노력을 두고 맞서는 정민용과 윤서진의 갈등은 덕천고 야구부에도 새로운 바람을 불러올 전망이다. 과연 두 사람의 만남이 전국 꼴찌 덕천고 야구부에 어떤 변화를 불러올지 궁금증을 더한다.

정이리이리 작가의 동명 웹툰을 드라마화 한 '기프트'는 불의의 사고 이후 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수코치가 전국 꼴찌의 고교 야구부 감독으로 부임하며 벌어지는 이야기를 그린 드라마다. 김우빈, 서은수, 양현민, 현봉식, 박상남, 이봉련, 박지아, 차빈, 한시현, 박성현, 한태하, 김건우 등이 출연한다. 오는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

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