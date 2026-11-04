김지원, 12시간 동안 수술 3번…10세 소아암 환자도 살릴까('닥터X')

사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대' 김지원이 불가능에 가까운 수술을 잇달아 성공시키며 극의 긴장감을 끌어올리고 있다.

SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X '계수정'의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다.

'닥터X'가 4주 연속 시청률 1위 자리를 굳건히 지키며 적수 없는 흥행 독주를 이어가고 있다. 지난 8화는 최고 시청률 16.7%, 전국 15.6%, 수도권 15.1%를 기록하며 4주 연속 동시간대 1위, 토요일 미니시리즈 1위, 주간 미니시리즈 전체 1위를 싹쓸이했다. 2049 시청률 또한 최고 6.09%, 평균 5.4%까지 치솟으며 폭발적인 화력으로 주말 안방극장을 완벽하게 장악했다. (닐슨코리아 기준)

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이처럼 거침없는 흥행 질주를 이끄는 인기 요인 중 하나는 단연 '수술방의 미친 계' 계수정(김지원)이 수술방에서 펼치는 놀라운 활약이다. 누구도 범접할 수 없는 실력을 지닌 계수정은 신의 경지에 오른 술기와 놀라운 스피드, 이를 뒷받침하는 고도의 집중력과 체력을 바탕으로 불가능에 가까운 수술을 완벽하게 성공해내며 시청자들의 마음을 사로잡고 있다.

계수정은 단 6시간 반 만에 두 명의 췌장암 환자 수술을 연이어 성공시키며 압도적인 실력을 증명한 것은 물론, 원내에 개두술을 집도할 의사가 없어 환자가 골든타임을 놓칠 위기에 처하자 망설임 없는 결단과 놀라운 술기로 참극을 막기도 했다. 이러한 계수정의 활약은 지난 8화에서 정점을 찍었다. 구서대병원의 의료 공백을 메우기 위해 무려 12시간 동안 세 차례의 수술을 연이어 집도하며 초인적인 투혼과 집중력을 발휘한 것. "나는 절대 실패하지 않습니다"라는 대사처럼 어떤 위기 앞에서도 물러서지 않고 환자를 살릴 방법을 찾아내는 계수정의 거침없는 행보는 극의 긴장감을 짜릿한 카타르시스로 뒤바꾸며 시청자들의 도파민을 제대로 자극하고 있다.

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이러한 계수정의 존재감이 더욱 빛을 발하는 이유는 압도적인 실력 뒤에 환자의 생명을 최우선으로 여기는 확고한 신념이 자리하고 있기 때문이다. 특히 10세 소아암 환자 유가을(기소유 분)의 수술을 앞두고 긴급 수술에 투입되어 시간이 촉박한 상황속에서도, "1분도 더 아프게 하지 않습니다"라는 단호한 말과 함께 수술을 미루지 않기 위해 혼신의 힘을 다하는 계수정의 모습이 깊은 울림을 안겼다. 이처럼 독보적인 술기는 물론, 환자를 향한 세심한 배려와 진심까지 갖춘 계수정의 면모에 시청자들이 아낌없는 응원과 호평을 보내고 있다.

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계수정을 연기하는 김지원의 섬세한 열연 또한 캐릭터의 매력을 한층 더 고조시킨다. 마스크 너머로 빛나는 강렬한 눈빛과 절제된 대사 톤, 긴박한 상황 속에서도 흔들리지 않는 냉철한 아우라가 계수정의 독보적인 카리스마를 배가시키며 수술 장면의 몰입도를 높이고 있다.

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이처럼 '닥터X'는 불가능에 가까운 수술마저 성공시키는 계수정의 활약을 통해 메디컬 느와르 장르만의 긴장감과 짜릿한 쾌감을 동시에 선사하고 있다. 단 4화만을 남겨두고 클라이맥스를 향해 치닫고 있는 가운데 계수정이 소아암 환자 유가을을 살리기 위해 '솔로 서저리'(어시스트 없이 단독 집도)를 시작하는 모습이 엔딩을 장식한 만큼, 다시 한번 놀라운 술기로 어린 생명을 구해낼 수 있을지 기대감이 치솟고 있다.

SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 오는 6일(금) 오후 9시 50분에 9화가 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com