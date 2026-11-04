'모친상' 고아성, 母 간병 얼마나 힘들었길래.."끔찍해서 덮어둔 기억 떠올라"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 고아성이 어머니를 간병하며 감내해야 했던 시간을 돌아봤다.

3일 유튜브 채널 '출판사 무제'에는 '책 얘기는 핑계고 | 12년 친구 고아성과 시간의 감촉 떠들기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

박정민은 고아성을 초대해 책과 관련된 이야기를 나눴다. 특히 고아성은 작품 속 간병 관련 내용을 언급하며, 실제 어머니를 간병한 경험을 털어놔 눈길을 끌었다. 그는 "이야기가 갑자기 간병의 시간으로 진입하는데, 저는 개인적으로 간병을 한 경험이 있다. 너무 자세하게 나오더라. 이렇게까지 자세할 수 없다. 엎어두었던, 너무 끔찍해서 잊은 기억이 다 생각나더라"라고 말했다. 고아성 어머니는 지난 2021년 7월 6일 지병으로 투병하다 세상을 떠났다.

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고아성은 "간병 자체가 주는, 톱니바퀴 굴러가는 듯한 삶의 느낌이 있다. (책에) 너무 세세하게 적혀 있어서 한 번 끊어 읽었다"라고 덧붙였다.

박정민은 "제가 12년간 지켜본 (고아성의) 모습이 있는데 언니들이랑 어머니를 간병하던 시기 기준으로 변하는 게 확 느껴졌다. 전후가 눈에 띄게 다르다"라며 고아성이 어머니를 간병한 후 성격이 크게 달라졌다고 봤다.

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고아성은 격하게 동의하며 "맞다. 나도 많이 느꼈다. 세 자매인데 저는 누가 봐도 막내티가 난다고 했다. 하지만 간병을 기점으로 저를 다 첫째로 보더라. 외국인까지 그랬다. 왜 이렇게 바뀌었을까 서운하기도 하다"라고 말했다. 이어 "세 자매 똑같이 돌아가며 간병했다. (간병을) 경험한 사람들은 특유의 경험이 있다. 내가 내 시간을 다 할애해서 누군가를 보살핀다는 마음, 건강을 책임진다는 마음이 사람을 크게 변화시키는 것 같다"라고 말했다.

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한편 고아성은 내년 공개되는 디즈니+ 새 드라마 '나미야 잡화점의 기적'에 출연한다.

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joyjoy90@sportschosun.com