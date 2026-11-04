"이거 죽어야 끝나는 거 아니야?"…김종민→승관 '대탈출', 티저 공개

사진제공=티빙

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[스포츠조선 정빛 기자] 김종민, 김동현, 신동, 유병재, 고경표, 승관이 기묘한 도시괴담 속에 갇혀 목숨을 건 탈출에 나선다.

오는 12월 2일 첫 공개될 티빙 오리지널 '대탈출 : 도시괴담'이 탈출러 김종민, 김동현, 신동, 유병재, 고경표, 승관의 캐릭터 포스터와 티저 예고 영상을 공개해 심박수를 높이고 있다.

'대탈출 : 도시괴담'은 기묘한 도시괴담을 배경으로 펼쳐지는 익스트림 탈출 어드벤처. 공개된 캐릭터 포스터에는 숨이 막힐듯 좁은 공간, 한 시도 긴장을 놓을 수 없는 장소에서 탈출하기 위해 처절하게 몸부림치는 6인방의 모습과 정체를 알 수 없는 누군가의 손이 포착돼 흥미를 끌어당긴다.

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특히 거대한 벽 아래 깔린 듯한 김종민과 '도대체 어디에 갇힌거야!'라는 문구는 상상을 초월하는 장소의 등장을 예감케 한다. 바닥도 보이지 않는 곳에서 한 팔로 간신히 매달려 있는 김동현의 '지금 나가야 돼'라는 이야기는 이번 시즌에서 펼쳐질 다이내믹한 전개와 피지컬 만렙인 그의 활약을 궁금하게 만든다.

이어 신동이 부서진 벽 사이를 빠져나가기 위해 분투하고 있다. 긴장감에 압도당한 신동의 애절한 표정과 '난 살고싶은 마음밖에 없어'라는 말이 어우러져 벌써부터 손에 땀을 쥐게 만드는 상황. 또한 사다리를 오르다가 무언가를 목격한듯한 유병재의 '우린 왜 매번 마지막 희망이냐', 비좁은 구멍을 빠져나오려다 의문의 존재에게 붙잡힌 고경표의 '이거 죽어야 끝나는 거 아니야?'라는 외침은 한층 더 치열해진 탈출의 서스펜스를 예고한다.

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마지막으로 막내 승관은 비좁은 틈 사이에 끼어 안간힘을 쓰고 있다. 더불어 '형들... 우리 같이 나가자고'라는 승관의 한 마디는 6명의 끈끈한 팀워크를 의미하는 것일지 극도의 두려움 앞에서 각자도생(?)하게 되는 사태가 발생하는 것일지 주목된다.

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사진제공=티빙

티저 예고 영상에는 탈출러들이 괴담의 절대 규칙을 모두 실행해 보는 이들의 간담을 서늘하게 한다. 대답하지 말 것, 따라가지 말 것, 눈 마주치지 말 것, 문 열지 말 것, 소리내지 말 것, 뒤돌지 말 것을 모두 어긴 이들은 무조건 탈출하라는 미션을 성공할 수 있을지 '대탈출 : 도시괴담'이 더욱 기다려진다.

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티빙 오리지널 '대탈출 : 도시괴담'은 오는 12월 2일(수) 오후 6시 첫 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com