션, 무릎 꿇고 찾아온 리센느 메이 또 챙겼다…“행복하게 노래해”

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 션이 걸그룹 리센느 메이의 든든한 지원군으로 나섰다. 과거 '서울에서 거제까지 뛰겠다'는 무모한 공약으로 인연을 맺었던 후배가 신곡으로 음원 차트 정상에 오르자 다시 한번 공개 응원에 나선 것이다.

션은 4일 자신의 SNS에 "리센느 새 앨범 PULSE. 메이야 응원할게! 항상 처음 그 마음으로 행복하게 노래해"라는 글을 게재했다. 이어 '메이의러닝아저씨'라는 해시태그를 덧붙이며 메이와의 특별한 인연을 떠올렸다.

두 사람의 만남은 지난 7월 공개된 유튜브 채널 '션과 함께'에서 시작됐다. 당시 메이는 션을 찾아가 무릎까지 꿇으며 도움을 요청했다. 앞서 라이브 방송에서 리센느의 노래가 음원 차트 100위 안에 들면 서울에서 거제까지 뛰어가겠다는 공약을 내걸었던 것.

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그러나 예상보다 빠르게 음원 순위가 상승하면서 난감한 상황에 놓였다. 메이는 "5위까지 올랐다. 차트에 올라가지 않길 바랄 수도 없고, 많은 분들이 '너 어떡할 거냐'고 해서 회사에서 비상이 걸렸다"고 털어놨다.

러닝 경험이 없었던 메이는 션의 영상을 보며 서울에서 거제까지 달리는 데 걸리는 시간을 계산하고 방법을 찾아봤다고 설명했다. 이에 션은 "약속을 지키려고 했다는 건 칭찬하고 싶다"면서도 "대중의 사랑을 받고 살아가는 사람이기 때문에 얘기한 것은 최대한 지키려고 해야 하고, 약속할 때는 신중해야 한다"고 조언했다.

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이후 두 사람은 함께 6.25㎞를 달리며 특별한 추억을 쌓았다.

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션은 당시 리센느가 음원 차트 1위를 달성하자 자신의 유튜브 채널을 통해 축하 인사를 전하기도 했다.

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리센느는 지난 3일 오후 6시 네 번째 미니앨범 'PULSE'(펄스)를 발매했다. 타이틀곡 'With'(위드)는 발매 2시간 만인 오후 8시 멜론 TOP100 차트 1위에 올랐다. 기존 곡 'LOVE ATTACK'(러브 어택)의 역주행에 이어 신곡으로도 정상에 오르며 상승세를 이어갔다.

수록곡 'Finest Thing', '백화요란', 'MEME', 'Dragon'까지 신보에 담긴 5곡이 모두 멜론 TOP100 톱10에 진입했다. HOT100 차트에서는 신보 5곡이 1위부터 5위까지 차지하는 이른바 '줄세우기'에도 성공했다.

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한편 리센느는 원이, 리브, 미나미, 메이, 제나로 구성된 5인조 걸그룹이다. 오는 7일 서울 고척스카이돔에서 열리는 '2026 코리아 그랜드 뮤직 어워즈'에 출연할 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com