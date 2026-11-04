"내 새끼의 새끼구나"…한다감, 친정부모님 감동 부른 3세대 상봉

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[스포츠조선 이지현 기자] KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 배우 한다감의 부모님이 손자 주원과 처음 만난다.

'슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌')는 2013년 처음 방송된 이래 13년 동안 국민의 사랑을 받고 있다. 특히 제14회 '인구의 날' 기념 '대통령 표창'을 수상했고 '2026 브랜드 고객 충성도 대상'에서 가장 영향력 있는 '관찰 예능 프로그램'으로 선정되며 '국민 육아 예능'의 위엄을 입증했다.

오늘(4일) 방송되는 '슈돌' 642회는 '선물처럼 네가 왔다' 편으로 MC 김종민과 랄랄이 함께한다. 47세에 엄마가 된 한다감과 생후 26일 차 아들 주원의 일상이 공개되는 가운데, 한다감의 부모님이 손주 주원을 향한 무한 사랑을 드러낸다.

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딸바보로 소문난 한다감의 친정아버지는 손주 주원에게 푹 빠진 모습으로 눈길을 끈다. 주원의 태몽까지 꾸며 손자를 애타게 기다린 한다감의 아버지는 딸을 쏙 빼닮은 손자 주원에게 단숨에 마음을 빼앗긴다.

특히 손자 주원이 딸 한다감도 못 한 친정아버지의 금연을 결심케 해 이목을 집중시킨다. 한다감의 아버지는 "다감이가 1억을 준다고 해도 금연을 안 했는데, 주원이를 생각해서 금연을 시작했다"라며 오래오래 건강하게 손자의 곁을 지키겠다고 결심한다고.

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또한 한다감의 친정어머니는 손주 주원을 품에 안고 "내 새끼의 새끼구나"라며 벅찬 감동을 드러낸다. 이에 주원은 사랑이 가득 담긴 눈빛으로 자신을 바라보는 할머니와 할아버지를 향해 앙증맞은 미소를 발산해 절로 미소를 짓게 한다. 한다감의 친정 부모님은 작고 사랑스러운 손자의 얼굴에서 눈을 떼지 못했다는 후문.

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외할머니와 외할아버지의 사랑을 독차지한 주원이의 귀여운 매력은 '슈돌' 본방송에서 확인할 수 있다.

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KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com