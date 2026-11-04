'호프' 또 역사 만들었다..프랑스 개봉 첫날 올해 韓영화 최고 오프닝 기록

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] SF 스릴러 영화 '호프'(나홍진 감독, 포지드필름스 제작)가 프랑스 개봉 첫날부터 올해 한국영화 개봉작 오프닝 신기록을 세우며 뜨거운 열기를 이어가고 있다.

나홍진 감독의 '호프'?가 프랑스 개봉 첫날, 올해 현지에서 개봉한 한국 영화 가운데 가장 높은 오프닝 수익을 기록했다. 프랑스 현지 매체와 관객들의 호평에 힘입어 흥행에서도 의미 있는 성과를 거둔 '호프'는 제79회 칸국제영화제 프리미어 이후 전 세계적으로 이어져 온 뜨거운 관심을 다시 한번 입증했다.

'호프'는 프랑스 전역 192개 스크린에서 개봉해 약 80만 달러의 오프닝 수익을 기록했다. 특히 개봉 주말인 지난 10월 31일에는 프랑스 전체 흥행 수익의 31%를 차지하는 핵심 시장인 파리에서 박스오피스 2위에 오르며 강세를 보였다.

Advertisement

프랑스 주요 도시를 중심으로 흥행 저력을 입증한 '호프'?의 열기는 벨기에에서도 이어졌다. 벨기에 38개 스크린에서 개봉한 '호프'는 약 6만 4000달러의 오프닝 수익을 기록하며 '헤어질 결심' '버닝'의 오프닝 성적을 크게 웃도는 성과를 거뒀다. 프랑스에 이어 벨기에에서도 인상적인 출발을 알린 '호프'?는 유럽 시장에서 흥행세를 확장하며 글로벌 관객과의 만남을 이어갈 예정이다.

'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 다룬 작품이다. 황정민, 조인성, 정호연, 테일러 러셀, 카메론 브리튼, 그리고 알리시아 비칸데르와 마이클 패스벤더 등이 출연했다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com