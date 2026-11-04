'고지용 복귀 반대' 팬성명 논란 긴급 진화…“젝키 재결합 아냐”

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 팬들의 복귀 반대 성명 직후 'Shut Up'이라는 의미심장한 게시물을 올려 논란이 된 가운데, 공연 주관사 측이 결국 해명에 나섰다. 고지용의 젝스키스 공식 재합류를 추진한 적이 없다는 입장이다.

4일 공연 'THE TREE in INSPIRE-젝키의 못다 한 이야기' 주관사 마운틴무브먼트스토리는 공식 입장을 내고 "이번 행사는 젝스키스의 공식 재결합 행사가 아니다"라고 밝혔다. 이어 "이번 공연은 젝스키스의 공식 재결합이나 완전체 활동을 선언 또는 추진하기 위해 기획된 행사가 아니다"라며 "고지용, 장수원, 이재진이 함께 참여해 음악과 추억, 현재의 이야기를 관객들과 나누기 위해 마련된 별도의 기획 행사"라고 설명했다.

고지용의 정식 복귀 가능성에도 선을 그었다.

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주관사 측은 "이번 행사를 젝스키스의 공식적인 재결합 행사로 규정하는 것은 실제 행사 성격과 다르다"며 "고지용의 젝스키스 공식 합류를 선언하거나 향후 활동에 공식적으로 합류한다는 내용을 발표한 사실이 없다"고 강조했다.

이번 해명은 고지용이 SNS에 올린 게시물을 둘러싸고 논란이 확산한 뒤 나왔다.

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앞서 고지용은 지난 3일 자신의 SNS에 "Please!!"라는 짧은 글과 함께 흑백 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 한 인물이 검지를 입술에 대고 조용히 하라는 듯한 자세를 취하고 있었다. 여기에 고지용은 블랙 아이드 피스의 노래 'Shut Up'을 배경음악으로 설정했다.

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실제 젝스키스 팬 연합은 지난 2일 성명서를 발표하고 고지용의 팀 활동 복귀에 강한 반대 의사를 드러냈다.

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팬 연합은 "고지용 씨의 젝스키스 활동 합류 및 팀 재결합 참여 시도에 깊은 유감을 표하며 강력히 반대한다"고 밝혔다. 또한 고지용이 과거 팀 활동을 중단한 뒤에도 젝스키스의 브랜드 가치와 팬덤을 상업적으로 이용했다고 주장하며 팀 명의와 상표권을 활용한 활동을 중단하라고 요구했다.

고지용과 팬덤의 갈등은 이번이 처음이 아니다.

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지난 2018년에도 젝스키스 팬 연합은 고지용이 몸담았던 회사가 그룹 이름을 사업 홍보에 이용한다는 의혹을 제기하며 포털사이트의 젝스키스 프로필에서 고지용을 제외해 달라고 요청했다. 당시 소속사 YG엔터테인먼트는 팬들의 요구를 받아들여 프로필을 수정하겠다고 밝힌 바 있다.

여기에 공연 가격을 둘러싼 논란까지 불거지면서 상황은 더욱 복잡해졌다. 앞서 행사 안내 이미지에 등장한 45만4000원, 56만8400원, 89만8400원이라는 금액이 공연 티켓 가격으로 알려지면서 고가 논란이 일었다.

그러나 주관사 측은 지난 2일 해당 금액이 공연 관람료가 아닌 인스파이어 호텔 객실 가격 예시라고 반박했다. 객실 요금과 실제 공연 티켓 가격이 혼동되면서 오해가 발생했다는 설명이다.

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한편 고지용은 오는 12월 15일과 16일 인천 인스파이어 아레나에서 장수원, 이재진과 함께 특별 공연을 선보일 예정이다.

고지용이 젝스키스 멤버들과 무대에 서는 것은 2016년 MBC '무한도전' 재결합 무대 이후 약 10년 만이다. 당시 고지용은 게릴라 콘서트에 깜짝 등장했지만 이후 정식 그룹 활동에는 참여하지 않았다.

이번 공연에도 은지원과 김재덕은 참여하지 않는다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com