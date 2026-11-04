이종석, 이보영 지시에 13년째 '너목들' 막내 노릇 "동선·주차까지 확인"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이종석이 13년째 이어오고 있는 드라마 '너의 목소리가 들려' 출연진과의 끈끈한 인연을 공개했다.

3일 공개된 유튜브 채널 'TEO 테오'의 웹예능 '살롱드립'에는 배우 이종석이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 이종석은 과거 SBS 드라마 '너의 목소리가 들려'를 함께한 배우들과 여전히 정기적인 모임을 갖고 있다고 밝혔다.

Advertisement

이종석은 "저희는 1년에 한 번씩 아직도 '너목들' 모임을 한다. 내일도 모임이 있다"고 말해 놀라움을 안겼다.

특히 모임을 주도하는 사람은 극 중 호흡을 맞췄던 배우 이보영이었다. 이종석은 "누나가 한 번씩 '종석아, 날 잡아라. 식당 예약해라'라고 하신다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 "제가 막내니까 예약을 한다. 블로그를 찾아보고 식당을 예약한다"며 "동선이랑 주차까지 다 확인해야 한다. 그렇게 예약하고 '식당 잡았습니다'라고 하면 만난다"고 설명했다.

Advertisement

드라마에서는 이보영을 지키는 든든한 연하남으로 활약했던 이종석이 13년이 지난 지금도 모임에서는 막내 역할을 톡톡히 하고 있는 셈이다.

Advertisement

모임에 참석하는 멤버들도 공개했다. 이종석은 "보통 윤상현 선배님, 김광규 선배님, 김해숙 선배님, 작가님, 감독님, 저 이렇게 모인다"고 설명했다.

특히 그는 "'너목들'처럼 이렇게 오래가는 모임은 없다"며 "13년 정도 됐다. 쉽지 않은데"라고 오랜 시간 이어온 인연에 남다른 애정을 드러냈다.

Advertisement

한편, 2013년 방송된 SBS 드라마 '너의 목소리가 들려'는 속물 국선전담변호사 장혜성(이보영)과 타인의 마음을 읽는 초능력 소년 박수하(이종석)의 이야기를 그린 작품이다. 당시 이보영과 이종석의 연상연하 로맨스가 큰 사랑을 받으며 최고 시청률 24.1%(닐슨코리아 전국 기준)를 기록하는 등 인기를 끌었다.

종영 이후 13년이 흐른 지금까지도 배우들과 제작진이 한자리에 모이며 특별한 인연을 이어가고 있다.

olzllovely@sportschosun.com