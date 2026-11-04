"몽클레어 아기 패딩이 5만원?"...황보라, 알뜰장터서 벌어진 논쟁

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 황보라가 명품 브랜드 몽클레어 아기용 패딩을 단돈 5만 원에 판매해 눈길을 끌었다.

지난 3일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에서 황보라가 알뜰장터에서 각종 육아용품을 판매하는 모습이 공개됐다.

영상 속 황보라는 알뜰장터에 내놓을 물건들의 가격 책정을 위해 중고 거래 플랫폼에서 시세를 확인한 뒤 "비싸면 안 살 것 같다. 싸게 내놔야 한다. 5만 원 이렇게"라고 파격적인 가격 책정에 나섰다.

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이후 황보라는 낱말카드부터 유모차 블랭킷, 아기 선글라스 등을 챙겨 장터로 향했다.

이때 오픈과 동시에 손님이 등장, 그는 "5만 원이냐"라며 관심을 보였다. 손님들의 눈길을 사로잡은 물건은 아동용 몽클레어 패딩이었다. 황보라는 "드라이 다 한거다"라고 어필하며 적극적으로 판매에 나섰다.

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그러나 고가의 패딩을 5만 원에 팔자 손님은 "진짜냐"라며 진품 여부를 물었고, 황보라는 "진짜다. 가짜 안 한다"라고 자신 있게 답했다.

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결국 5만 원에 판매에 성공한 황보라는 한껏 텐션이 올라간 모습으로 다른 물건들까지 판매하며 유쾌한 분위기를 이어가 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com