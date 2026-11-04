이천수, '인형 비주얼' 키즈모델 딸에 흐뭇.."나 안 닮아, DNA 괜찮다"

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[스포츠조선 이게은기자] 전 축구선수 이천수가 쌍둥이 자녀의 남다른 비주얼에 흐뭇해했다.

3일 유튜브 채널 '리춘수[이천수]'에는 이천수, 심하은 부부가 자녀에 대해 이야기하는 영상이 공개됐다.

이천수는 심하은을 보며 "남편보다 자신을 위해 사는 엄마가 됐다. 큰 딸 주은이도 잘 컸고 쌍둥이도 내가 봐도 DNA가 괜찮다"라고 말했다. 이어 "쌍둥이는 실제 외모도 나를 안 닮았다. 주은이는 그것(외모) 때문에 스트레스가 많지만 실제로 보면 안 그렇다. (나를) 닮았지만 나는 내 자식이라 그런지 예쁘다. 좋은 것만 닮았다"라고 덧붙였고 심하은은 "(주은이는) 얼굴이 하얗고 예쁘다"라고 맞장구쳤다.

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이천수는 다시금 쌍둥이 남매 자녀에 대해 "둥이는 진짜 예쁘다. 좋은 것만 잘 가져갔다. (유전자가) 엄마 쪽으로 좀 더 가서 그런 것 같다"라고 말했다.

이천수, 심하은 부부의 쌍둥이 딸 주율 양은 키즈 모델로 활동하고 있으며, 최근 공익 광고 모델로 발탁되는 등 인형 같은 외모로 화제를 모은 바 있다. 쌍둥이 아들 태강 군 역시 뚜렷한 이목구비를 갖췄다.

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한편 이천수는 지난 2012년 심하은과 결혼했으며 2013년 주은 양을, 2020년 쌍둥이 남매 태강 군과 주율 양을 품에 안았다.

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joyjoy90@sportschosun.com