유니티, 지스타서 인디 개발자 지원 확대…AI 게임잼부터 글로벌 쇼케이스까지

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유니티가 국제 게임전시회 '지스타 2026'에서 인디 게임 개발자들을 위한 종합 지원 프로그램을 선보인다. AI를 활용한 게임 개발 경연부터 국내외 인디 게임 쇼케이스, 개발자 간 기술 교류까지 마련하며 인디 게임 생태계 지원에 나선다.

유니티는 오는 19일부터 22일까지 부산 벡스코에서 열리는 '지스타 2026' 제2전시장 BTC관에서 인디 쇼케이스 '유니티 월드(Unity World)'와 개발자 교류 프로그램을 운영한다고 4일 밝혔다. 개막에 앞서 18~19일에는 한국게임산업협회와 공동으로 '유니티 AI 게임잼'도 개최한다.

이번 프로그램의 핵심은 AI를 활용한 개발 환경 확대와 인디 게임의 글로벌 진출 지원이다.

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먼저 '유니티 AI 게임잼'에는 서류심사를 통과한 55명이 참가해 무박 24시간 동안 게임 개발 경쟁을 펼친다. 유니티 CLI를 비롯한 AI 기술을 활용해 게임을 기획하고 구현하는 방식으로 진행되며, 오픈AI와 메쉬AI가 후원사로 참여한다.

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19일부터 나흘간 열리는 '유니티 월드'에서는 한국을 비롯해 아시아, 유럽, 북아메리카, 오세아니아 등 4개 대륙에서 출품된 인디 게임 30개를 소개한다. 국내 작품으로는 파칭코에서 영감을 얻은 로그라이크 게임 '하이롤러 페니', 맵 회전과 중력 조작을 활용한 퍼즐 어드벤처 '스페이스 리볼버', 협동 플레이를 내세운 'WASD: 토리의 모험' 등이 전시된다.

해외 작품들도 장르별로 다양한 색깔을 드러낸다. 미국 아즈라 게임즈의 액션 RPG '언갓들리', 호주 위 메이드 어 씽 스튜디오의 로그라이크 액션 게임 '박스 나이트', 캐나다 비홀드 스튜디오의 멀티플레이 던전 크롤러 '딥 디시 던전' 등이 대표적이다. 이밖에 1930년대 고전 카툰 스타일을 앞세운 슈팅 게임 '마우스: P.I. 포 하이어'와 가구 제국 건설을 소재로 한 시뮬레이션 게임 '찹 찹 주식회사' 등도 관람객을 만난다.

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개발자들의 경험을 공유하는 자리도 마련한다. 19일에는 한국게임산업협회가 주관하는 '살롱 드 지(Salon de G)'에 김범주 유니티 APAC 애드보커시 리더와 박종태 유니티 코리아 스태프 파트너 엔지니어가 참여해 AI 활용을 비롯한 게임 개발 과정의 기술적 과제와 해결 방안을 논의한다.

20일에는 '인디 릴레이 톡'을 통해 스튜디오 호랑, 문밀크 게임즈, 크니브 스튜디오, 케이시, 안티앨리어싱 등 5개 개발사가 실제 개발 과정에서 겪은 시행착오와 노하우를 공유한다. 19~20일에는 업계 관계자들이 자유롭게 교류할 수 있는 '유니티 커뮤니티 라운지'도 운영한다. 20~21일에는 사전 신청자를 대상으로 유니티 전문가의 프로젝트별 기술 컨설팅을 제공한다.

유니티가 이번 지스타에서 게임 엔진과 기술 지원을 넘어 개발자 간 교류, 작품 홍보, 글로벌 시장 진출까지 지원 범위를 넓힌 점이 눈길을 끈다. 특히 AI 도구의 확산으로 소규모 개발팀의 제작 환경이 빠르게 달라지는 가운데 인디 개발자들이 기술을 익히고 실제 작품을 선보일 기회를 함께 제공한다는 점에서 의미가 있다.

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송민석 유니티 코리아 대표는 "AI가 게임 개발 방식을 빠르게 바꾸면서 소규모 팀도 아이디어만으로 세계 시장에 도전할 수 있는 시대가 열리고 있다"며 "인디 개발자들이 이러한 변화를 기회로 삼아 세계 무대에서 지속적으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com