'이용식 사위' 원혁, 생방송 중 끝내 오열…"언제까지 장인 덕 볼 거냐고"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 원혁이 생방송 도중 아내와 딸을 떠올리며 끝내 눈물을 쏟았다. 코미디언 이용식의 사위라는 수식어를 넘어 홀로서기에 나선 그의 절절한 고백이 안타까움을 자아냈다.

4일 방송된 KBS1 '아침마당'의 '도전! 꿈의 무대'에는 트로트 가수 원혁이 새로운 도전자로 출연해 자신의 이야기를 전했다.

이날 원혁은 무대에 올라 장인인 이용식을 언급하며 "처음에는 장인어른께서 결혼을 반대하셨지만 많은 분의 응원 덕분에 결혼할 수 있었다. 지금은 예쁜 딸까지 태어나 행복하게 지내고 있다"고 근황을 전했다.

Advertisement

하지만 행복한 가정생활과 별개로 가수로서의 고민은 깊어지고 있었다. 원혁은 자신을 향해 쏟아졌던 부정적인 반응을 직접 꺼냈다.

그는 "'언제까지 장인어른 덕을 보면서 활동할 거냐', '이용식 덕에 연예인 한다'는 댓글들이 있었다"며 "처음에는 크게 신경 쓰지 않았다. 실제로 장인어른 덕분에 활동할 수 있었던 것도 사실이고, 함께 방송하는 것 자체가 감사한 일이었기 때문"이라고 털어놨다.

Advertisement

그러나 딸이 태어난 뒤 생각이 달라졌다고 했다. 한 가정의 가장이 되면서 언제까지 장인에게 의지할 수만은 없다는 현실적인 고민이 생겼다는 것.

Advertisement

원혁은 "그동안 방송 섭외가 들어오면 장인어른이나 아내 수민이와 함께 출연하는 경우가 많았다. 가수 원혁만을 찾는 방송은 많지 않았다"며 씁쓸한 속내를 드러냈다.

Advertisement

이어 "'도전! 꿈의 무대'는 제가 처음으로 주인공이 된 무대"라며 "딸에게는 멋진 아빠가, 힘든 과정을 겪고 저와 결혼해 준 아내에게는 떳떳한 남편이 되고 싶다"고 밝혔다.

특히 그는 "이제는 이용식의 사위가 아니라 트로트 가수 원혁이라는 제 이름으로 당당하게 일어서겠다"며 홀로서기를 향한 강한 의지를 드러냈다.

Advertisement

이를 지켜본 설운도 역시 원혁의 도전에 힘을 실었다. 설운도는 "오늘 무대에 나온 것은 신의 한 수"라며 "진정성이 느껴졌다. 이제는 장인어른의 뒤에서 벗어나 홀로 서야 한다"고 조언했다.

방송 말미에는 예상치 못한 눈물바다가 펼쳐졌다. 김혜영이 집에서 방송을 지켜보고 있을 아내와 딸에게 영상 편지를 부탁하자 원혁은 감정을 주체하지 못하고 오열했다.

원혁은 "오늘은 정말 울지 않으려고 했다. 수민이가 울지만 말라고 했는데"라며 울먹였다. 이어 "트로트 경연 때보다 훨씬 떨리고 무거운 무대였다"고 고백했다.

Advertisement

그는 딸이 태어난 뒤 달라진 마음가짐도 전했다. 원혁은 "딸을 보면서 아빠는 할 수 있구나, 아빠는 못 할 게 없구나 생각하게 됐다. 세상에 무서운 게 없어졌다"며 "사랑하는 아내와 딸을 위해 앞으로 어떤 무대에서든 최선을 다하는 가수가 되겠다"고 다짐했다.

끝내 눈물을 쏟은 원혁의 모습은 단순히 유명 코미디언의 사위가 아닌, 가족을 책임져야 하는 한 가장의 절실함을 보여줬다.

한편 원혁은 이용식의 외동딸 이수민과 오랜 교제 끝에 2024년 4월 결혼했다. 두 사람은 결혼 과정에서 이용식의 반대에 부딪혔던 사연을 방송을 통해 공개해 화제를 모았으며, 지난 5월 첫딸을 품에 안았다.

olzllovely@sportschosun.com