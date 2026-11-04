카카오게임즈, 3분기 매출 46% 감소하며 적자 지속…'도깨비의세계'와 연달은 신작으로 반등 모색

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카카오게임즈가 3분기에도 부진한 실적을 이어갔다. 신작 공백과 기존 게임들의 매출 감소가 겹치면서 매출이 전년 동기 대비 절반 가까이 줄었고, 영업손실도 지속됐다.

카카오게임즈는 4일 2026년 3분기 연결 기준 매출 691억원, 영업손실 263억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 46%, 전분기 대비 8% 감소했다. 영업손실은 전년 동기와 전분기에 이어 적자가 지속됐다.

사업 부문별로는 PC 온라인게임 매출이 185억원으로 전년 동기 대비 57%, 전분기 대비 17% 줄었다. 모바일게임 매출 역시 506억원으로 전년 동기 대비 40%, 전분기 대비 4% 감소했다. 실적 부진의 배경에는 신작 공백과 기존 게임들의 매출 하향세가 자리 잡고 있다. 결국 기존 타이틀의 매출 감소를 상쇄할 새로운 흥행작을 확보하는 것이 향후 과제가 됐다.

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카카오게임즈는 4분기부터 신작을 앞세워 반등을 시도한다. 지난 10월 출시한 '도깨비의세계'가 출발점이다. 이 게임은 출시 닷새 만에 구글플레이 매출 1위에 오른 이후 최상위권을 유지하고 있다. 한국 전통 감성을 살린 2.5D 도트 그래픽과 웹툰 '멸귀수도전' IP를 활용한 스토리, 이용자 친화적인 과금 구조와 빠른 소통 등이 호평을 얻고 있다는 게 회사 측 설명이다. 카카오게임즈는 글로벌 서비스 준비에도 착수했다.

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연말과 내년 초에도 신작 출시가 이어진다. 오는 12월 12일에는 액션 슬래시 PC온라인 게임 '패스 오브 엑자일 2'를 정식 출시하고, 내년 1월에는 대작 MMORPG '오딘Q: 발키리스콜'을 선보일 예정이다. '오딘Q'는 기존 '오딘'의 성공 경험과 라이온하트 스튜디오의 개발력을 바탕으로 쿼터뷰 전투와 대규모 경쟁 콘텐츠를 내세운다. 국내와 대만, 일본 동시 출시를 준비하고 있다. 이밖에 오픈월드 좀비 생존 시뮬레이터 '갓 세이브 버밍엄', 온라인 MMORPG '아키에이지 S: 자유의 해협', 수집형 액션 RPG '가디언 메이든' 등도 후속 라인업으로 공개했다.

사업 구조 재편과 투자도 병행한다. 카카오게임즈는 새로운 경영체제 아래 사업 효율화를 추진하는 한편 글로벌 캐주얼 게임사 미투온 인수와 AI 백엔드 기술 기업 백엔드엑스에 대한 전략적 투자 등을 진행했다. 유망 개발사와 기술 기업을 발굴해 중장기 성장 기반을 확보한다는 구상이다.

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관건은 신작의 흥행을 실제 실적 개선으로 연결할 수 있느냐다. '도깨비의세계'가 초반 흥행에 성공한 가운데 연말부터 이어지는 신작들이 국내외 시장에서 얼마나 안정적인 매출 기반을 확보하느냐가 카카오게임즈의 턴어라운드 시점을 가를 전망이다.

이시우 카카오게임즈 대표는 "각 IP별 확실한 차별화 포인트로 여러 이용자층을 공략하고 탄탄한 포트폴리오에 기반한 본연의 경쟁력을 다시금 입증하고 있다"며 "신작 출시와 주주 환원, 새로운 성장 기회 확보를 위한 투자를 추진해 실질적인 반등 기회로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

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※ 실적 수치상 모바일 게임 매출 비중은 약 73%로 계산했다. 기존 게임의 매출 감소를 신작들이 얼마나 빠르게 메울 수 있을지가 이번 실적 발표의 핵심이다.