'나혼산 싱글라이프' 이유진·배나라, 결혼도 같은날 기막힌 인연

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] MBC '나 혼자 산다'에서 싱글 라이프를 공개했던 배우 이유진과 배나라가 공교롭게도 같은 날 결혼식을 올린다. 두 사람 모두 배우와 백년가약을 맺는다는 공통점까지 더해져 눈길을 끈다.

이유진과 배나라는 오는 14일 각각 결혼식을 올리고 나란히 품절남 대열에 합류한다.

먼저 배나라는 뮤지컬 배우 한재아와 서울 성동구 옥수동의 한 성당에서 결혼식을 올린다. 지난 3일 소속사 YY엔터테인먼트는 두 사람의 결혼 소식을 공식 발표했다. 예식은 양가 가족과 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 진행될 예정이다.

Advertisement

두 사람은 지난 2019년 뮤지컬 '그리스'에 함께 출연하며 처음 인연을 맺었다. 이후 여러 공연에서 호흡을 맞추며 가까워졌고 동료에서 연인으로 발전해 오랜 시간 사랑을 키워왔다.

지난 1월 열애 사실을 공식 인정한 두 사람은 공개 열애 약 10개월 만에 결혼이라는 결실을 맺게 됐다.

Advertisement

배나라는 결혼 발표 직후 SNS에 자필 편지와 웨딩사진을 공개하며 "저에게 평생을 함께 걸어가고 싶은 소중한 사람이 생겼다"고 밝혔다. 이어 "기쁠 때는 가장 먼저 환한 웃음을 나누고, 지치고 힘든 순간에는 서로의 묵묵한 버팀목이 돼주며 남은 인생을 함께 그려 나가기로 약속했다"고 전했다.

Advertisement

한재아 역시 "기쁜 순간뿐 아니라 힘든 날에도 서로에게 든든한 편이 돼줄 사람을 만나 앞으로의 시간을 함께하며 서로 아끼고 의지하는 삶을 살아가기로 약속했다"며 결혼을 앞둔 소감을 밝혔다.

Advertisement

이유진 역시 같은 날 배우 차경은과 부부의 연을 맺는다. 두 사람은 지난달 6일 결혼 소식을 알리며 웨딩사진을 공개했다.

이유진과 차경은의 러브스토리는 배나라 커플과 사뭇 다르다.

Advertisement

두 사람은 이유진이 처음 연출을 맡은 숏드라마 '길이 보이면 캐스팅해!'를 통해 인연을 맺었다. 작품 준비 과정에서 차경은에게 첫눈에 반한 이유진이 촬영을 마친 뒤 적극적으로 구애하면서 연인으로 발전했다.

지난 6월부터 결혼을 전제로 교제를 시작한 두 사람은 불과 5개월 만에 결혼식을 올리게 됐다.

이유진은 결혼 발표 당시 "경은이는 바쁜 하루 끝에 제가 가장 먼저 이야기를 나누고 싶은 사람"이라며 "제가 저를 믿지 못할 때도 말 한마디로 불가능을 몇 번이나 가능하게 만들어줬다"고 예비 신부를 향한 애정을 드러냈다.

Advertisement

여기에 이유진과 차경은은 결혼을 준비하던 중 임신 사실까지 확인하며 겹경사를 맞았다. 당시 양측은 "부부의 연을 맺기로 결정하고 양가의 허락을 받아 결혼을 준비하던 중 최근 임신 사실을 알게 됐다"며 "현재 두 배우와 양가 가족 모두 기쁜 마음으로 새 생명을 맞을 준비를 하고 있다"고 밝힌 바 있다.

이유진은 배우 이효정의 아들로 드라마 '청춘시대2', '멜로가 체질', '삼남매가 용감하게' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다. 차경은은 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 시즌7 크루로 활약했다.

배나라는 뮤지컬 무대에서 활동하다 넷플릭스 'D.P.' 시즌2, '약한영웅 Class 2' 등을 통해 존재감을 드러냈다. 이후 '나 혼자 산다'에 출연해 반려묘와 함께하는 일상과 취미 생활을 공개하며 친근한 모습을 보여줬다.

이유진 역시 '나 혼자 산다'에서 자신의 손으로 꾸민 자취 공간과 소박한 일상을 공개하며 화제를 모은 바 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com