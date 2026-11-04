[공식] '선의의 경쟁' 정수빈, 새 둥지 틀었다…블루리움 매니지먼트行

사진 제공=블루리움 매니지먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정수빈이 신생 엔터테인먼트사 블루리움 매니지먼트와 손잡았다.

4일 블루리움 매니지먼트는 "배우 정수빈과 전속계약을 체결했다"라며 "탄탄한 연기력과 다채로운 매력을 가진 정수빈이 더욱 폭넓은 작품에서 역량을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"라고 밝혔다.

2019년 단편영화 '주근깨'로 데뷔한 정수빈은 영화 '아주 특별한 인간', '괜찮아 괜찮아 괜찮아!'를 비롯해 드라마 '너와 나의 경찰수업', '소년심판', '트롤리', '수사반장 1958' 등 스크린과 안방극장을 오가며 차근차근 자신만의 필모그래피를 쌓아왔다.

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특히 지난해 출연한 STUDIO X+U 드라마 '선의의 경쟁'에서 살기 위해 전교 1등이 되어야만 하는 '우슬기' 역을 맡아 인물의 복잡한 내면과 섬세한 감정 변화를 밀도 있게 그려내며 시청자들에게 강렬한 인상을 남겼다. 이에 '2025 브랜드 고객충성도 대상', '2025 국제스트리밍페스티벌 - 글로벌 OTT 어워즈', '제16회 코리아 드라마 어워즈', '2025 서울콘 에이판 스타 어워즈' 등에서 수상하며 연기력을 인정받았다.

정수빈의 새로운 소속사 블루리움 매니지먼트는 아티스트 본연의 독창적인 매력과 역량을 극대화하고, 문화예술 전반에서 지속 가능한 성장을 함께 만들어가는 신생 종합 엔터테인먼트사다. 차별화된 매니지먼트 시스템과 기획력을 바탕으로 아티스트와의 깊은 신뢰를 구축하고 다채로운 시너지를 만들어갈 계획이다.

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한편, 정수빈은 2027년 공개되는 차기작 영화 '나의 첫 번째 졸업식'으로 관객들과 만날 예정이다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com