임수향, 올무로 다리 잃은 강아지 위해 직접 땅 판 사연 "아프지 마"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 임수향이 올무 사고로 한쪽 다리를 잃은 강아지를 위해 따뜻한 보금자리를 마련하며 선한 영향력을 전했다.

지난 3일 유튜브 채널 '햅독 HAPDOG'에는 임수향이 올무에 걸려 다리를 잃고 구조된 마당 개의 집을 개선하기 위해 봉사에 나선 모습이 공개됐다.

영상에 따르면 해당 강아지는 과거 산속에서 올무에 걸려 사경을 헤매다 견주의 아들에게 구조됐지만, 사고로 한쪽 다리를 잃었다. 현재 90세 할머니의 보살핌을 받고 있으며, 단체 측은 강아지가 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 새 보금자리를 마련하기로 했다.

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이날 봉사에 함께한 임수향은 비가 내리는 궂은 날씨에도 직접 땅을 파고 천막을 설치하는 등 강아지가 지낼 공간을 만드는 데 힘을 보탰다.

또한 직접 챙겨온 간식을 강아지에게 건네며 애정을 드러냈다. 임수향은 강아지를 바라보며 "너무 예쁘다"고 말했고, 강아지는 반가운 듯 꼬리를 연신 흔들어 훈훈함을 자아냈다.

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봉사를 마무리한 임수향은 강아지에게 "겨울 집에서 아프지 말고, 감기 걸리지 말고 따뜻하게 있어라"라고 다정하게 당부했다.

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anjee85@sportschosun.com