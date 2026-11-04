“뿌리면 그때 생각나”...이주연, 전남친이 준 향수 간직한 사연

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 애프터스쿨 출신 배우 이주연이 과거 연인에게 선물받은 향수를 여전히 간직하고 있다고 고백했다.

이주연은 최근 자신의 유튜브 채널 '이주의 주연'에 공개된 영상에서 평소 아끼는 향수들을 소개하던 중 전 남자친구와 얽힌 추억을 털어놨다.

이날 이주연은 테이블에 수십 개의 향수를 늘어놓으며 남다른 향수 사랑을 드러냈다. 그는 그날의 기분이나 만나는 사람, 장소에 따라 향수를 달리 사용한다고 설명했다. 특히 영화나 드라마 촬영 중에는 한 가지 향수만 사용한다며 작품과 함께 당시의 기억을 간직하기 위한 자신만의 습관도 공개했다.

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그러던 중 독특한 디자인의 향수 3개가 눈길을 끌었다. 이주연은 "어차피 다 끝난 일이니까"라며 해당 향수들이 과거 남자친구에게 선물받은 것이라고 밝혔다.

전 남자친구가 자신을 위해 특별한 선물을 준비했던 사연도 전했다. 이주연에 따르면 당시 남자친구는 향수를 워낙 좋아하는 이주연에게 흔하지 않은 제품을 선물하고 싶어 했다. 이에 홍콩 출장 중 국내에서는 구하기 어려운 향수를 찾아다녔고 독특한 디자인의 이탈리아 향수 3개를 선물했다는 설명이다.

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이주연은 향수의 향을 맡으며 과거 기억이 떠오른다고 털어놨다. 그는 "뿌리면 그때 생각이 나서 잘 안 뿌리게 된다"면서도 예쁜 디자인 때문에 계속 소장하고 싶다고 밝혔다.

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이미 끝난 연애지만 당시 선물받은 향수만큼은 버리지 않고 보관하고 있는 셈이다.

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이주연의 전 남자친구 언급이 알려지면서 과거 불거졌던 지드래곤과의 열애설도 다시 관심을 모았다. 이주연과 지드래곤은 지난 2017년부터 여러 차례 열애설에 휩싸인 바 있다.

한편 이주연은 2009년 그룹 애프터스쿨로 데뷔, 이후 배우로 활동 영역을 넓혔다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com