또 집 자랑..소유진, 미술관 된 대저택 공개 "작품 설치 위해 대리석 뚫어"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 소유진이 미술관을 방불케하는 대저택을 자랑했다.

4일 '아트메신저 이소영' 유튜브 채널에는 '3년만에 재공개 소유진 아트 컬렉션(배우 소유진은 어떤 그림을 소장할까?)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

아트 컬렉터 이소영은 소유진에게 "3년 전 제 유튜브에서 소유진 님의 컬렉션을 찍었다. 3년 사이에 또 컬렉팅을 많이 했다. 젊은 작가 작품도 많이 소장하셨다"라고 말했고 소유진은 "생각없이 큰 작품들을 사서 엄마네 집에 보냈다"라고 말했다.

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이어 소유진은 자신의 집에 이소영을 초대해 대저택 곳곳에 자리한 수많은 미술 작품을 공개했다. 현관부터 거실, 방 곳곳까지 다양한 작품으로 채워져 있었다. 백자 컬렉션, 설치 작품 등도 있었다.

특히 소유진은 거실 대리석 벽에 설치한 초대형 작품을 소개하며 "흰 벽에 걸었더니 작품이 덜 살아서 대리석을 처음 뚫었다. 대리석에 한 번도 그림을 안 걸었는데 작품이 여기에 오니까 화려해졌다"라고 설명했다. 2층으로 향하는 계단 벽면은 물론 아이들의 공부방에도 다양한 미술 작품으로 빼곡했다. 앞서 소유진은 보드게임 카페를 연상케 하는 집 내부를 공개하기도 했다.

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한편 소유진은 지난 2013년 요리연구가 백종원과 결혼했으며 슬하에 세 자녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com