전지현, 뼈가 다 드러난 앙상한 쇄골…45세에 뽐낸 '자기관리 끝판왕'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 전지현이 과감한 드레스 자태로 독보적인 매력을 발산했다.

최근 전지현의 소속사 피치컴퍼니 공식 SNS에는 패션 매거진 보그 화보의 B컷 사진 여러 장이 공개됐다. 소속사 측은 "For Gianna jun's Birthday, today is all about her(전지현의 생일을 맞아, 오늘은 오직 그녀를 위한 날)"라는 글을 덧붙이며 생일을 축하했다.

공개된 사진 속 전지현은 깊게 파인 네크라인이 돋보이는 블루 컬러의 드레스를 입고 매혹적인 분위기를 자아냈다. 특히 가슴 부분부터 다리까지 이어지는 레이스 장식이 시선을 사로잡았다.

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무엇보다 눈길을 끈 것은 전지현의 군살 없는 몸매다. 가녀린 어깨와 뼈가 도드라질 정도로 선명한 쇄골 라인이 드러나며 특유의 슬림한 실루엣을 강조했다. 여기에 잘록한 허리와 늘씬한 각선미까지 더해져 감탄을 자아냈다.

또 다른 사진에서는 블랙 슈트를 입고 계단에 선 채 카메라를 응시했다. 화려한 드레스와는 상반된 절제된 스타일링에도 강렬한 눈빛과 카리스마로 시선을 압도했다. 짙은 레드립과 매끈하게 넘긴 헤어스타일 역시 전지현 특유의 고혹적인 매력을 한층 돋보이게 했다.

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1981년생으로 올해 45세인 전지현은 두 아들의 엄마라는 사실이 믿기지 않을 만큼 변함없는 비주얼을 자랑했다.

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이처럼 꾸준한 몸매를 유지하는 전지현은 평소 철저한 자기관리로도 유명하다. 전지현은 지난 5월 유튜브 채널 '뜬뜬'의 '핑계고'에 출연해 "저는 매일 운동을 한다. 무조건 오전에 한다"고 밝힌 바 있다. 이어 개인 트레이닝과 자유운동을 병행하며 하루 1~2시간가량 운동한다고 설명했다.

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특히 최근에는 킥복싱까지 시작했다며 "운동을 하면 체력이 좋아지니까 현장에서 도움이 되는 것 같다"고 전했다.

또한 과거 '하퍼스 바자' 인터뷰에서는 자기관리 비결에 대해 "꾸준함이 가장 중요한 것 같다"며 "고민 없이 해내는 루틴을 만들다 보면 그게 나중엔 자연스러워진다"고 강조하기도 했다.

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한편 전지현은 2012년 금융인 최준혁 씨와 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com