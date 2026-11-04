[SC인터뷰] "흥행 욕심? '합격' 소리 듣고파"…'최종면접' 김재원, 준비된 신예 맞네(종합)

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김재원(25)이 드라마에 이어 영화까지 접수했다. 올 하반기 스크린 데뷔작 '최종면접'으로 열일 행보를 이어가고 있다.

4일 개봉한 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠뜨리는 이야기로, '탐정: 더 비기닝', '해적: 도깨비 깃발' 등을 연출한 김정훈 감독이 메가폰을 잡았다. 김재원은 열린 마음으로 세상을 대하는 이상주의자 한진우를 연기했다.

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작품 개봉을 앞두고 스포츠조선과 만난 김재원은 "제 첫 영화라 새로운 장르에 도전한 것 같다"며 "관객 분들에게 설득력 있게 다가갈 수 있을지 떨리면서도 설렌다. 복합적인 감정이 든다"고 소감을 전했다.

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이어 작품에 합류하게 된 계기에 대해 "처음 시나리오를 받았을 때부터 이미 배우들이 어느 정도 캐스팅이 되어있단 소식을 들었다"며 "또 대본이 주는 몰입감 자체가 컸기 때문에 이런 장르로 첫 영화에 도전하게 되면 의미가 있을 것 같았다"고 전했다.

영화 '최종면접' 스틸. 사진 제공=NEW

본인만의 캐릭터를 완성하기 위해 노력을 기울인 점에 대해서도 이야기했다. 김재원은 "영화 촬영할 땐 드라마 촬영할 때랑 다른 정서를 가져가려고 했다. 드라마는 긴 호흡으로 끌고 가야 하지만, 영화는 두 시간 안에 컴팩트하게 담아내야 하지 않나. 큰 스크린으로 관객들과 마주해야 해서 동작 하나하나가 커 보이면 안 된다고 생각했다. 제가 맡은 한진우라는 캐릭터가 절제돼 있어서 그런 점을 녹여내려고 했다"고 설명했다.

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전날 진행된 인터뷰에서 조이현은 6인의 지원자들 중 김재원이 실제 모습과 가장 비슷하다고 밝힌 바 있다. 이를 들은 김재원은 "조이현 누나도 착하고 상냥한 모습이 문혜인과 닮아있다. 유석이 형도 좋은 면에서 희찬과 닮은 것 같다. 희찬이란 인물이 후반부에는 반전이 있지만, 초반부에는 에너제틱하고 밝고 애교도 많다. 형도 촬영장에서 분위기메이커 역할을 해줬다"고 전했다.

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또 조이현과의 풋풋한 로맨스 장면에 대해선 "촬영장에서 감독님을 믿고 열심히 연기하려고 최선을 다했다. 영화 장르가 미스터리이기 때문에 멜로가 주가 안 됐으면 했다"며 "키 차이가 나긴 했지만, 다행히 이현 누나가 높은 구두를 신고 왔고, 제가 다리를 벌리기도 해서 저희의 투샷이 생각보다 더 잘 나왔던 것 같다"고 만족감을 드러냈다.

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실제로 조이현 같은 누나가 있다면 어떨 것 같은지 묻자, 김재원은 "제가 누나가 있는데, 누나는 한 명으로 충분하다(웃음). 이현 누나는 귀여운 여동생 같은 느낌이다. 실제론 제가 연하이지만, 누나와 촬영하고 홍보하면서 특유의 귀여움과 사랑스러운 모습을 봤다"며 "누나와 나중에 기회가 된다면 정통 멜로도 하고 싶고 로코에서도 만나보고 싶다. 이번 현장에서 소통하는 과정이 굉장히 수월했어서 다음 작품에서도 만나고 싶다. 합이 좋았다"고 답했다.

영화 '최종면접' 스틸. 사진 제공=NEW

김재원은 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'에선 신혜선과, 티빙 오리지널 시리즈 '유미의 세포들 시즌3'에선 김고은과 연상연하 로맨스 호흡을 맞췄다. 이에 그는 "실제 누나의 사랑을 빼곤 다 받고 있다(웃음). 누나도 낯간지러워서 말은 안 하지만, 응원을 많이 해주고 있다. 얼마 전에 누나가 결혼을 했는데, 오랜만에 봐서 좋았다(웃음). 고마운 마음을 담아서 결혼 선물을 준비했는데, 섭섭하지 않게 준비했다"고 자랑스럽게 밝혔다.

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본인의 세심하고 다정한 성격이 누나의 영향 때문인지 묻자, 김재원은 "아무래도 누나가 있으면 기강이 잡힌다. 보통 누나 있는 분들이 섬세하단 소리를 많이 듣는 것 같고, 형이 있는 남자 배우들이 씩씩하단 소리를 많이 듣는 것 같다"고 답했다.

또 연상인 배우들과 완성도 높은 호흡을 만드는 비결에 대해선 "실제로도 누나들이 훨씬 편하다. 성별과 경력을 다 떠나 선을 지키면서 분위기 딱딱하지 않게 장난도 섞어가면서 친다. 천천히 다가가면 탈은 잘 안 나더라. 제가 여태까지 만났던 선배들이 다 선하셔서 마음을 열어주시기도 했다. 과하게 잘 보이려고 인위적으로 다가가는 것보단 솔직히 다가가는 게 마음을 열어주시기 좋은 것 같다"고 전했다.

앞으로 만나고 싶은 누나가 있는지 묻자, 김재원은 "박은빈 누나를 만나보고 싶다"고 깨알 홍보를 더했다. 김재원은 박은빈과 함께 MBC 새 드라마 '궁에는 개꽃이 산다'에서 호흡을 맞춘다.

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김재원은 지난 2월부터 KBS '뮤직뱅크'에서 은행장으로 활약을 펼치고 있다. 그는 "만족도가 높다. 춤이 늘고 있는 제 자신이 뿌듯하다. 제가 이 쪽 일을 시작한 이유는 남 앞에 섰을 때 사랑을 받는 기분이 좋아서다. '뮤직뱅크'는 매주 금요일마다 팬 분들이 찾아와 주셔서 사랑을 직접적으로 느낄 수 있다. 배우는 편집된 모습을 보여드리니까 어느 정도 차이가 있는 것 같다"며 "그래서 영화 무대인사나 '뮤직뱅크'에서 저의 밝은 모습이 나오는 것 같다"고 말했다.

'뮤직뱅크' 진행을 위해 따로 춤 연습을 하는지 묻자, 김재원은 "따로 춤 연습은 안 하고 있다. 제가 춤이 조금 느는 모습을 보시고 또 오히려 안 보게 됐다는 분들도 계시더라. 많은 분들이 저한테 기대를 하시는 건 뚝딱이처럼 추는 춤인 것 같다"고 웃으며 답했다.

끝으로 '최종면접' 무대인사 계획에 대해선 "스코어가 좋다면 분위기가 좋을 거고, 현장의 분위기가 좋아짐에 따라 팬서비스나 이벤트가 늘어나지 않을까 싶다"며 "배우들과 원하는 스코어를 이야기해 본 적은 없는데, 합격 소리를 들으면 좋을 것 같다. 배우들 뿐만 아니라, 제작진 분들도 함께 행복하셨으면 좋겠다"며 간절함을 내비쳤다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com