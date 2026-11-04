장나라, 김혜윤 손잡고 박해진과 맞붙는다…'굿파트너2' 이혼 전쟁

사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] 장나라, 김혜윤, 표지훈, 박해진이 서로 다른 신념과 전략을 지닌 이혼 전문 변호사로 만나 치열한 경쟁과 특별한 공조를 펼친다.

SBS 새 금토드라마 '굿파트너2' 측은 4일 각양각색의 방식으로 이혼을 해결해 나갈 차은경(장나라 분), 강혜성(김혜윤 분), 전은호(표지훈 분) 그리고 박태수(박해진 분)의 모습이 담긴 단체 포스터를 공개했다.

'굿파트너2'는 이혼이 '체질'인 대표 변호사 차은경과 이혼에 '진심'인 경력직 변호사 강혜성이 서로의 굿파트너가 되어 펼치는 사이다 이혼쇼다. 이혼 후에도 계속되는 삶, 정답 없는 인생의 갈림길에서 차선 중의 최선을 선택하는 변호사들의 이야기가 짜릿한 카타르시스와 공감을 선사한다. 이혼 전문 변호사 최유나 작가가 다시 집필을 맡고, 감각적이고 섬세한 서민정 감독이 연출을 맡아 기대를 더한다. 여기에 장나라, 김혜윤, 표지훈 그리고 박해진까지 믿고 보는 배우들의 만남에 뜨거운 기대가 쏠리고 있다.

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그런 가운데 베일을 벗은 단체 포스터는 성격도 가치관도 다른 네 변호사의 다채로운 매력을 예고한다. 몇 수 앞을 내다보며 해결책을 꿰뚫는 노련한 차은경을 필두로, 무엇이든 거침없이 해낼 듯한 패기 넘치는 강혜성, 친근하고 편안한 미소의 전은호, 그리고 의뢰인을 솔깃하게 만들 제안을 던지는 박태수의 능청스러운 미소까지, 의뢰인을 공략할 네 변호사의 서로 다른 매력이 더 큰 판에서 펼쳐질 두번째 이혼쇼를 더욱 기대케 한다. 여기에 '이혼을 해결하는 변호사들 서로를 구하는 굿파트너들'이라는 문구 역시 흥미를 더한다. 방식도 신념도 다르지만, 각자의 방식으로 이혼 사건을 해결해 나갈 차은경, 강혜성, 전은호 그리고 박태수가 어떤 영향을 주고 받으며 특별한 파트너가 되어갈지, 네 변호사의 활약에 귀추가 주목된다.

전략도, 강점도 다른 변호사들의 다채로운 캐릭터 플레이는 놓칠 수 없는 관전 포인트다. 장나라는 국내 유일무이 이혼 전문 로펌 '법무법인 리봄'의 대표 변호사 '차은경'으로 돌아온다. 사건 너머 의뢰인의 삶까지 헤아리는 그는 '리봄'을 함께 일궈 나갈 새로운 파트너를 찾는다. 김혜윤은 누구보다 이혼 사건에 진심인 경력직 변호사 '강혜성'을 열연한다. 성실함과 집요함을 무기로 민?형사 사건을 해결해온 그는 '레전드' 차은경과 얽히게 된다.

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표지훈은 차은경과 대정을 떠나 '법무법인 리봄'의 변호사로 성장한 '전은호'로 활약한다. 특유의 유쾌한 매력으로 동료와 의뢰인들의 사랑을 받는 전은호는 '빠른 이혼, 빠른 퇴근'을 모토로, 어떤 일이든 원만하게 풀어가는 능력의 소유자. 그리고 박해진은 이혼계 원톱 자리를 두고 다투는 '법무법인 태수'의 대표 변호사 '박태수'를 맡아 존재감을 더한다. 차은경의 대학 동기이자 이제는 라이벌인 그는, 독보적인 사업 감각과 전략으로 차은경과 치열하게 경쟁하며 사사건건 부딪힌다.

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'굿파트너2' 제작진은 "각자의 방식으로 사건을 해결해 나가는 과정은 물론, 동료이자 친구 때로는 라이벌로 얽히며 서로에게 영향을 주고 성장하는 모습이 흥미롭게 그려질 것"이라며 "다채로워진 관계성과 확장된 이야기, 한층 통쾌해진 이혼쇼가 통쾌한 카타르시스를 선사할 것"이라고 전했다.

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SBS 새 금토드라마 '굿파트너2'는 오는 20일(금) 오후 9시 50분에 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com