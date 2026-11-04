'25세 연상' 삼성 전사장과 결혼, 김자연 누구?...MIT 석사·CEO 화려한 이력

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[스포츠조선 정안지 기자]슈퍼모델 출신 김자연(45)이 25세 나이 차를 극복하고 전 삼성전자 사장 손영권(70)과 결혼한 사실을 공개하면서 그를 향한 관심이 쏠리고 있다.

김자연은 지난달 31일 자신의 SNS를 통해 "평생 결혼하지 않고 혼자 살 줄 알았는데, 마흔을 훌쩍 넘어 돌고 돌아 나의 한 사람을 만났다"라며 손영권 전 삼성전자 사장과의 결혼 소식을 알렸다.

두 사람은 미국 매사추세츠공과대학교(MIT) 선후배 사이로, 1981년생인 김자연은 1956년생인 손영권보다 25살 연하다.

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뜻밖의 결혼 소식에 두 사람의 나이 차뿐 아니라 김자연의 이력에도 관심이 집중되고 있다.

김자연은 지난 2003년 SBS 슈퍼모델 선발대회에서 1위를 차지하며 이름을 알린 그는 이후 해외 패션계로 활동 영역을 넓혀 미국 뉴욕 넥스트 모델 에이전시와 계약해 모델 활동을 이어갔다.

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2011년 뉴욕 소재 뷰티 회사에서 패션 트렌드 분석가로 활동했으며, 뉴욕 패션기술대학교(FIT)에서 패션경영학을 공부한 뒤 MIT 슬론 경영대학원에서 경영학 석사(MBA) 학위를 취득했다.

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현재는 패션·브랜딩 분야에서 활동하고 있으며, 2023년부터 제이와이브랜딩 대표이사를 맡고 있다.

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이후 김자연은 3일 자신의 SNS를 통해 "너무 많은 축복과 축하 감사하다. 사람은 누구에게나 자신만의 때가 있는가 보다. 대부분의 사람들에게는 더 빨리 올 인연이, 나에게는 마흔이 훌쩍 넘어 느린시간으로 왔지만, 그래도 각자의 시간에 맞게 각자에게 맞는 인연으로, 그렇게 뜻밖에 찾아오기도 하는가 보다"라며 결혼 소감을 전했다.

한편 손영권은 삼성전자 사장 겸 최고전략책임자(CSO)를 역임한 글로벌 기업인으로, 삼성전자의 하만 인수를 주도한 인물로 알려져 있다.

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anjee85@sportschosun.com