"사기치기 좋네"…이지혜, 이집트→호주 럭셔리 여행 인증샷의 반전

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 방송인 이지혜가 이집트와 호주를 오가는 듯한 해외여행 사진을 공개했다. 하지만 실제 여행이 아닌 인공지능(AI)으로 만든 합성 사진이라는 반전이 숨어 있었다.

이지혜는 4일 자신의 SNS에 "사기치기 좋은 세상. 영상은 안 되네"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이지혜는 이집트의 대표적인 관광 명소인 피라미드를 배경으로 포즈를 취하고 있다.

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연분홍색 반소매 상의와 긴 치마를 입은 이지혜는 광활한 사막과 거대한 피라미드를 뒤로한 채 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 마치 직접 이집트를 찾아 여행을 즐기는 듯한 자연스러운 모습이 눈길을 끈다.

또 다른 사진에서는 호주 시드니의 오페라하우스가 등장한다.

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검은색 민소매 원피스를 입은 이지혜는 시드니 항구를 따라 조성된 산책로에서 휴대전화를 들여다보고 있다. 뒤편에는 푸른 바다와 오페라하우스, 야자수가 어우러져 실제 여행 중 촬영한 사진처럼 보인다.

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그러나 이 사진들은 모두 AI 기술을 활용해 만들어진 합성 이미지였다.

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한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 현재 방송과 유튜브를 통해 가족과 함께하는 일상을 공개하며 대중과 소통하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com