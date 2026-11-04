"성인영화 중독에 외도까지…" 유명 코미디언·배우 이혼 원인 고백

사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 코미디언이자 배우인 크리스 록(61)이 과거 결혼생활을 돌아보며 성인영화(포르노)에 지나치게 몰두하고 아내에게 충실하지 못했던 자신의 잘못을 공개적으로 인정했다. 이혼 이후 10년 가까이 지난 시점에서 과거의 행동을 반성하며 당시 겪었던 심리적 문제와 학습장애 진단에 대해서도 솔직하게 털어놨다.

미국 연예매체 TMZ 등에 따르면 크리스 록은 미국 패션·문화 잡지 GQ의 '2026 올해의 남성(Men of the Year)' 특집 인터뷰에서 전 부인 말락 콤프턴록과의 결혼생활을 언급했다.

두 사람은 1996년 결혼해 두 딸을 뒀지만 2014년 별거를 발표했고, 2016년 이혼했다. 결혼생활이 끝난 지 약 10년 만에 록은 당시 자신의 행동을 되짚으며 남편으로서 부족했던 점을 인정했다.

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그는 이번 인터뷰에서 "나는 좋은 남편이 아니었다. 포르노를 너무 많이 봤다"며 "이제는 포르노를 보지 않는다. 5~6년 전부터 끊었다"고 말했다. 이어 당시 자신의 행동이 자랑스럽지는 않지만, 인생에서 겪어야 했던 과정이었다고 설명했다.

그는 결혼생활 당시 아내에게 충분히 관심을 기울이지 않았고 친절하지 못했으며 외도까지 했다는 점도 언급했다. 단순히 포르노 시청만을 이혼의 원인으로 지목한 것은 아니지만, 자신의 여러 잘못이 결혼생활에 부정적인 영향을 미쳤다는 사실을 인정한 것이다.

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록은 이번 인터뷰에서 '비언어적 학습장애' 진단을 받은 이후 자신의 과거 행동을 새롭게 이해하게 됐다고도 밝혔다. 이 장애는 상대방의 표정이나 몸짓 등 비언어적 단서를 파악하는 데 어려움을 겪을 수 있는 신경발달 관련 장애다.

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그는 "이 진단을 통해 지난 수년간 내 행동 가운데 얼마나 많은 부분이 다른 사람에게 무감각하고 배려심 없는 행동이었는지 깨닫게 됐다"고 말했다.

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유명인이라는 지위가 대인관계의 어려움을 제대로 바라보지 못하게 했다는 점도 털어놨다. 과거에는 주변 사람들과 관계가 원활하지 않은 이유를 유명세 탓으로 돌렸다는 것이다.

록은 "사람들이 자신에게 특정한 반응을 보이는 이유가 유명인이기 때문이라고 생각하게 된다"고 말했다.

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이어 "나는 사람들과 제대로 소통하지 못하는 이유를 유명세 때문이라고만 생각했다. 마치 내가 특별함을 가진 사람인 것처럼 여겼고, 스스로를 너무 특별한 존재라고 생각했다"고 덧붙였다.

한편 록은 지난 2022년 3월 열린 제94회 아카데미 시상식(오스카) 무대에서 배우 윌 스미스로 뺨을 맞은 바 있다.

시상자로 무대에 오른 록은 윌 스미스의 아내인 제이다 핀켓 스미스의 삭발한 머리를 보고 영화 'G.I. 제인'의 주인공에 빗대어 농담을 했다. 당시 제이다는 탈모를 유발하는 자가면역 질환인 '원형탈모증'을 공개적으로 앓고 있었다.

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농담 직후 윌 스미스는 무대로 올라가 록의 얼굴을 손바닥으로 때렸고, 자리로 돌아간 뒤 "내 아내 이름을 함부로 입에 올리지 말라"는 취지의 욕설을 외쳤다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com