'투애니원 막내' 공민지 맞아? 살을 얼마나 뺐길래..날렵한 턱선 '깜짝'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 투애니원 출신 공민지가 확 달라진 분위기로 눈길을 끌었다.

4일 공민지는 자신의 SNS에 "우리 문화유산의 아름다움과 예술의 깊이를 느꼈던 밤. 세계 곳곳에 흩어진 소중한 유산을 되찾고, 그 가치를 지켜가는 노력에 음악이 더해져 더욱 뜻깊었던 시간. 우리의 아름다운 유산이 오래도록 빛나기를"이라는 글과 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속 공민지는 국립중앙박물관 후원 음악회에 참석한 모습. 그는 어깨가 훤히 드러난 블랙 드레스를 입고 고혹적인 분위기를 발산했다. 특히 숏컷 헤어스타일, 더욱 또렷해진 이목구비와 날카로워진 턱선으로 차분하면서도 우아한 매력까지 뽐내 눈길을 끌었다. 투애니원 막내 시절 강렬하고 개성 넘치는 이미지와는 180도 다른 모습이다.

Advertisement

한편 공민지는 2009년 투애니원으로 데뷔했으며 '내가 제일 잘나가', '파이어(Fire)', '아이 돈 케어(I Don't Care)' 등 히트곡으로 사랑받았다. 2016년 팀 해체 후 솔로 활동을 이어가고 있다.

joyjoy90@sportschosun.com