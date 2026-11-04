46세 아이비, 美진출 위해 '사비 1천만원' 들여 영어 공부 "학원에서 살아" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 아이비가 미국 진출을 위해 약 1천만원을 들여 영어 공부를 했다고 밝혔다.

오늘(4일, 수) 저녁 8시 55분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭(연출 김지영 허강석, 작가 이언주)' 367회에는 A2O LITE의 'NEON(니온)' 인트로 안무를 만든 제이블랙, 24년 차 중식 대가 정지선 셰프, 뮤지컬 '시카고'로 한국인 최초 뉴욕 브로드웨이에 진출한 아이비가 출연한다.

뮤지컬 '시카고'로 한국 배우 최초 브로드웨이 주연을 꿰찬 아이비가 꿈의 무대에 서기까지의 치열했던 도전기를 전한다. 한국에서만 약 600회 '시카고' 무대에 오르며 '최장수 록시'로 자리 잡은 아이비는 2022년 브로드웨이로부터 처음 제안을 받았던 순간부터 4년 만에 마침내 뉴욕 브로드웨이 무대에 오르기까지의 과정을 생생하게 풀어낼 예정이다. 영어라는 걸림돌 때문에 망설였던 비하인드와 함께, 무려 2년에 걸쳐 세 차례 오디션 영상을 제출한 사연도 들어볼 수 있다. 오디션 영상을 보낸 뒤 한동안 답을 받지 못해 마음을 졸였던 순간을 비롯해 '글로벌 록시'로 거듭나기까지의 뒷이야기를 공개한다. 브로드웨이 첫 공연을 50일 앞두고 영어라는 장벽을 넘기 위해 본격적인 특훈에 돌입한 일명 '을지로 50일 프로젝트'도 관심을 모은다. 사비로 약 1천만 원을 들여 원어민 선생님 9명과 매일 6~7시간씩 대사를 연습했다는 아이비는 "학원에서 살았다. 예전에도 이렇게 공부했다면 SKY를 가지 않았을까"라는 말로 웃음을 더한다.

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순탄치 않았던 뉴욕 입성 과정도 들어볼 수 있다. 비자 발급 문제로 공연을 불과 열흘 앞두고 미국에 도착한 긴박한 상황부터 현지 배우들과의 아찔했던 첫 만남까지, 예측할 수 없었던 순간들이 이어진 것. 특히 브로드웨이에서 콩글리시를 발사한 레전드 에피소드가 공개되며 폭소를 더할 예정이다. 아이비는 "맨땅에 헤딩하는 기분"이었다며 낯선 환경에서 마주한 불안도 솔직하게 털어놓는다. 영어 대사에 대한 부담으로 잠을 이루지 못하고 새벽 산책길마다 눈물을 흘렸던 시간부터 첫 커튼콜에서 기립 박수를 받기까지의 파란만장한 여정도 생생하게 전한다. 아이비는 40대 중반의 나이에 자신감을 잃고 한계를 느끼던 시기에 찾아온 브로드웨이의 제안에 대해 "꿈이 나를 찾아와 노크해준 것 같다"고 털어놓으며 꿈을 포기한 이들에게 따뜻한 응원을 전할 예정. 뿐만 아니라 아이비가 직접 선보이는 브로드웨이 버전 '시카고' 무대도 안방 1열 직관으로 만나볼 수 있다.

joyjoy90@sportschosun.com