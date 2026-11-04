"젝키 공식 재결합 아냐"…고지용, '복귀 반대' 팬덤과 "쉿" 기싸움하더니 재해명[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용 측이 재합류 논란과 관련, 공식입장을 밝혔다.

4일 고지용 소속사이자 팬미팅 '더 트리 인 인스파이어-젝키의 못다한 이야기' 주관사인 마운틴무브먼트스토리는 "이번 행사는 젝스키스의 공식 재결합이나 완전체 활동을 선언, 또는 추진하기 위해 기획된 행사가 아니다"라고 밝혔다.

소속사 측은 "고지용 장수원 이재진이 함께 음악과 추억, 현재의 이야기를 관객들과 나누기 위해 마련된 별도의 행사로, 이번 행사를 젝스키스 공식 재결합 행사로 규정하는 것은 실제 행사 성격과 다르다. 고지용의 젝스키스 공식 합류를 선언한 적 없다"고 강조했다.

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고지용 장수원 이재진은 12월 15일과 16일 인천 인스파이어 아레나에서 '못다한 이야기'를 진행한다. 이번 공연에는 은지원과 김재덕은 참여하지 않는다.

고지용은 2000년 젝스키스 해체 후 연예계 은퇴를 선언했다. 2016년 MBC '무한도전 - 토토가2'를 통해 젝스키스가 재결합 했을 때도, 이후 진행된 완전체 활동에도 모두 불참했다. 그러나 젝스키스 팬덤은 2018년 고지용이 설립한 회사에서 젝스키스 브랜드와 팬덤을 이용한 투자자 모집 광고와 바이럴 마케팅을 하고 있으면서도 팬들을 동원한 다수의 행사에서 모욕적인 언행을 했다며 고지용을 젝스키스 프로필에서 삭제해달라는 성명을 발표했다. YG엔터테인먼트는 이를 받아들여 고지용을 그룹 공식 프로필에서 삭제했다. 그런 고지용이 16년 만에 젝스키스의 이름으로 팬미팅을 개최하면서 팬들은 다시 한번 분노했다.

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젝스키스 팬덤은 2일 고지용의 재합류를 강력히 반대한다는 내용의 성명을 냈다. 이에 고지용은 3일 자신의 계정에 "제발!!"이라며 검지를 입술에 대고 '쉿' 제스처를 취하고 있는 인물 사진을 게재, 블랙아이드피스 '셧 업'을 BGM으로 설정해 기싸움 논란이 벌어졌다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com