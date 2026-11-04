'그대 그리고 나' 소리새 김광석, 뇌병변 장애 투병 끝 별세…향년 70세[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 포크 그룹 솔개트리오와 소리새 멤버 김광석이 별세했다. 향년 70세.

박성서 대중음악평론가는 3일 자신의 계정을 통해 김광석의 부고를 전했다. 고인은 코로나 팬데믹 이후 건강이 급격히 악화했고 2023년부터 뇌병변 장애로 투병해오다 이날 새벽 숨을 거뒀다.

박 평론가는 "솔개와 솔개트리오, 소리새의 음악에는 한가지 장르에 머물지 않았던 자유로운 음악적 지향이 담겨 있었다. '아직도 못다한 사랑'과 '그대 그리고 나'. 세월이 흘러도 여전히 우리 곁에 남아있는 노래들이다. 이제 그 노래들을 통해서만 다시 만날 수 있게 된 김광석 님. 삼가 고인의 명복을 빕니다"라고 애도했다.

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1956년 생인 김광석은 황영익과 짠물집시를 결성해 활동하다 1980년 '제3회 TBC 젊은이의 가요제' 출신인 한정선과 함께 트리오 솔개를 결성했다. 1981년 데뷔한 솔개는 '연극 중에서' '아직도 못다한 사랑' 등 다양한 장르에 도전하며 사랑받았고, 1985년 솔개트리오로 이름을 바꿨다. 그러나 1987년 한정선이 탈퇴하면서 1988년 새 멤버 한영을 영입, 소리새로 다시 한번 팀명을 변경했다. 소리새는 '그대 그리고 나'의 메가 히트로 인기를 끌었으나 1994년 한영이 탈퇴하며 다시 듀오로 거듭났다. 2000년 새 멤버 윤기환을 영입해 자선 콘서트를 비롯한 의미있는 활동을 펼쳤다.

고인의 빈소는 교원예움 인천사랑병원 장례식장 특1호에 마련됐다. 발인은 4일 오후 1시 거행된다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com